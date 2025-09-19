Vi söker sjuksköterska med intresse för geriatrisk ortopedi
2025-09-19
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Avdelning 5 är en geriatrisk ortopedisk akutvårdsavdelning (GOA) som har öppet i mindre skala.
Detta är en del i att Kungälvs sjukhus har byggt nytt för att möta framtidens vårdbehov i moderna lokaler. Vi vårdar i första hand personer med höftfrakturer och i andra hand osteoporosrelaterade frakturer. Varje patient vårdas i eget, smart byggt rum, för både patientens och medarbetarens bästa.
Vad väntar dig?
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete med mycket stöd från vårdenhetschef och hjälpsamma kollegor. Våra seniora sjuksköterskor och erfarna undersköterskor finns på plats och stöttar dig som är ny till en bra och trygg start på yrkeslivet. Våra läkare är också mentorer för sjuksköterskorna.
Vi tycker det är viktigt med en bra introduktion och vi kommer att planera den utifrån dina behov.
Du får arbeta i team tillsammans med 1-2 undersköterskor, erfarna läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och vid behov även annan rehabiliteringspersonal. Våra styrkor är att vi har ett gott samarbete mellan alla yrkeskategorier och alla har ett rehabiliterande förhållningssätt.
På sjukhuset finns ett vårdplaneringsteam som stöttar i arbete kring utskrivningar och kompetensutveckling i IT-systemet SAMSA vid behov. Vi har viss hjälp av receptarie på avdelningen som iordningställer läkemedel och ger stöd i läkemedelsrelaterade frågor. Av Regionservice får vi hjälp med förråd, städ och transporter av patienter inom sjukhuset, de kör även sängar till och från sängtvätten.
I tjänsten erbjuds basschema för dag- och kvällspass utifrån arbetstidslagen och vi jobbar varannan helg. Särskild nattpersonal finns, så det finns inget krav på treskift.Kvalifikationer
Vi söker dig som har sjuksköterskeutbildning, gärna med erfarenhet av sjukhusvård men även dig som är nyutbildad. Du ska utifrån patientfokus kunna arbeta såväl självständigt som med andra.
Kunskap och erfarenhet av ortopedisk och geriatrisk vård är meriterande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.
Hoppas du vill bli en av oss - Varmt välkommen med din ansökan!
