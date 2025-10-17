Vi söker Sjuksköterska inom Funktionsnedsättning- och Socialpsykiatri
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2025-10-17
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vi söker just nu en engagerad och erfaren sjuksköterska till en meningsfull och utvecklande roll inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Du blir en viktig del av ett kompetent team som arbetar för att skapa trygghet och kvalitet för våra patienter.
Som sjuksköterska inom enheten för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri får du ett flexibelt och varierande arbete där du har möjlighet att verkligen göra skillnad. Du ansvarar för bedömning, uppföljning och dokumentation enligt Hälso - och sjukvårdslagen, samt hanterar medicinering, vårdplanering och bedömningar av fysiska och psykiska hälsotillstånd. Du arbetar även i nära samverkan med andra professioner och aktörer inom vård och omsorg.
Arbetstiderna är vardagar med tjänstgöring var 5:e helg. Under helgen kommer du att arbeta över hela kommunen, inklusive särskilt och ordinärt boende samt LSS och socialpsykiatrin.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som sjuksköterska krävs det att du är noggrann, kan anpassa dig efter situationer och har en helhetssyn kring patienternas behov. Arbetet som sjuksköterska hos oss kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har arbetat som sjuksköterska ett par år, det är meriterande om du har arbetat inom psykiatrin eller LSS tidigare eller om du har en vidareutbildning riktat mot psykiatri. Likså om du har erfarenhet av kommunal hälso och sjukvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga din legitimation från socialstyrelsen för att underlätta rekryteringsprocessen.
Är du en engagerad och omtänksam sjuksköterska som söker nya utmaningar och som vill bidra till att ge våra patienter den bästa vård och omsorg? Skicka in din ansökan redan idag, urval- och intervjuer sker löpande!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9561080