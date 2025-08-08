Vi söker självgående servicemålare till vårt team!
Sabina Och Amer Nurkovic Måleri AB / Målarjobb / Helsingborg
2025-08-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en självgående servicemålare till vårt team!
SAN Måleri AB söker dig som är en erfaren och utbildad målare med känsla för service och kvalitet. Vi arbetar med både företag och bostadsrättsföreningar och behöver nu förstärka vårt team med en servicemålare som trivs med varierande uppdrag och högt ansvar.
Kravprofil:
* Utbildad målare - gärna med flera års erfarenhet av servicearbeten, eftermarknad och kundkontakt
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* B-körkort är ett krav
* Du ska kunna arbeta självständigt, vara lösningsorienterad och representera företaget på ett professionellt sätt
Vi erbjuder:
* Servicebil i tjänst
* Trygga anställningsvillkor
* Möjlighet att arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning
* Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar
Är du den vi söker? Skicka gärna ett meddelande eller mejla din ansökan till info@sanmaleri.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@sanmaleri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabina Och Amer Nurkovic Måleri AB
(org.nr 559072-5940) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sabina & Amer Nurkovic Måleri AB Jobbnummer
9451358