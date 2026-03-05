Vi söker servitör/servitris - säsongsjobb i unik miljö
2026-03-05
Ett spännande säsongsjobb i slotts-, havs- och golfmiljö för dig som har erfarenhet av servering, är social och tycker om att arbeta med människor.
Vi söker nu en servitör/servitris till årets säsong (april - november). Tjänsten är en timanställning motsvarande 100 % per månad. Arbetet omfattar både kvällar och helger.
Hos oss arbetar du i en naturnära miljö vid havet där många gäster kommer för att spela golf, delta i konferenser eller njuta av en weekend på Slottet. Arbetet sker i ett mindre team där vi tillsammans skapar en trevlig upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som är serviceinriktad, tycker om ordning och reda och har lätt för att möta människor. Du trivs i ett arbete där tempot ibland är högt och där det är viktigt att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Tidigare erfarenhet från restaurang är ett krav. Har du dessutom spelat eller spelar golf är det ett plus.
Arbetsuppgifterna består främst av servering av mat och dryck till våra gäster i samband med middagar, konferenser och andra arrangemang.
Mauritzberg Slott & Golf ligger på Vikbolandet utanför Norrköping, cirka 7 km från närmaste busstation. Vi erbjuder boende i studiolägenheter på 32 m2 på anläggningen, med bergvärme och solpaneler som bidrar till låga boendekostnader.
Välkommen med din ansökan på e-post jobb@mauritzberg.se
. Berätta kort om dig själv, var du gör samt vad du gjort tidigare och varför tjänsten du söker passar just dig. Vi kallar till intervjuer löpande.
Mauritzberg Slott & Golf är en vackert belägen fyrstjärnig anläggning vid Östersjön och består av ett herresäte från 1500-talet, hotell (44 bäddar), kapell, golfbana, restauranger, lokaler för konferenser och festligheter, villor samt marina.
Anläggningen ligger cirka 140 km söder om Stockholm och 30 km öster om Norrköping.http://permstade.se/360_slott/mauritzberg.html. https://www.youtube.com/watch?v=vJn9nRPfMsw Så ansöker du
