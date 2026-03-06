Vi söker servis, bartender och runner till våra restaurangen för säsongen 2
2026-03-06
Välkommen till Marholmen Hotell, Bad & Möten - en ö med broförbindelse i Roslagens vackra skärgård bara en timmes bilfärd från Stockholm och Uppsala. I över hundra år har människor kommit hit för att vila, mötas, bada, njuta, utbildas, utforska eller bara vara. Vår verksamhet här på ön omfattar ett hotell, Skärgårdshus, karaktäristiska villor, ställplatser, glamping, restaurang, konferensmöjligheter, fest- och eventlokaler och mycket, mycket mer.
Marholmen, Hotell Bad & Möten
Servitör/Servitris, Bartender och Restaurangbiträde/Runner
Kommun: Norrtälje
Kort fakta om jobbet
Omfattning: Heltid, deltid och extra vid behov
Arbetstider: Arbetet kommer innebära dagar, helger och kvällar
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Publiceringsdatum 2026-03-06
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är i första hand att ta hand om våra gäster och att alltid ligga steget för att överträffa deras förväntningar. Du är tillgänglig, närvarande och ser gästen. Du kommer arbeta i vår nyrenoverade restaurang Hermans och vår Sommarkrog vid Grosshandlartorget.
Du ingår i ett team och har ett ansvar att bidra till teamet. I tjänsten ingår ett nära samarbete med alla övriga avdelningar på Marholmen för att följa verksamhetens fluktureringar.
Vi söker
Tycker du som vi, att service och kvalité är det viktigaste för att våra gäster ska få den absolut bästa upplevelsen vid ett restaurangbesök? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Vi söker dig som är framåtsträvande, serviceinriktad och har ett härligt värdskap.
Du gillar att jobba i team där vi ställer upp för varandra för att skapa den bästa möjliga restaurangupplevelsen för våra gäster.
Du har glimten i ögat, är stresstålig och har förmågan att växla upp när det behövs då tempot stundtals är högt. Du behöver också vara flexibel och beredd att rycka in där det behövs i verksamheten under lugna perioder på din avdelning. Erfarenheter
• För servis; gärna med 1 års erfarenhet från à la carte servering, men inget krav då vi värdesätter persolighet framför allt.
• För bartender; gärna 1-2 års erfarenhet.
• För runner; ingen erfaranhet krävs, men vi ser gärna att du är positiv och har en hög arbetsmoral.
• En hög ambitionsnivå och viljan att ställa upp för teamet.
• God kommunikations- och problemlösningsförmåga.
• Barkunskap är meriterande.
• Att vara en del av ett team där vi tillsammans skapar den bästa upplevelsen för våra gäster, och att du värderar kvalitet och service ser vi som en självklarhet.
• Att tillhöra ett roligt och passionerat gäng.
• Tal i svenska och engelska är ett krav, talar du fler språk är det meriterande.
• Körkort är meriterande då det är svårt att ta sig hit kommunalt.
Vi erbjuder
Vi har som ambition att vara en välorganiserad koncern med en tydlig struktur där vi ser och värdesätter våra medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas.
Att besöka oss är trevligt och familjärt. Maten speglar vårt fokus på svenska råvaror i toppklass där vi tar tillvara på vad varje årstid har att erbjuda.
Välkommen till Marholmen i vackra Roslagens skärgård.
Läs mer om oss på https://marholmen.se/
Frågor om anställningen görs via mail till Carina Norberg, Restaurangchef, carina.norberg@marholmen.se
Ersättning
Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Norrtälje.
Arbetsgivaren
Marholmen hotell och konferens ABAdress
Marholmen 1,
761 97 Norrtälje Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marholmen Hotell och Konferens AB
(org.nr 559104-4507), http://marholmen.se Jobbnummer
9780513