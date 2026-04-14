Vi Söker Servicetekniker Till Cramo Under Sommaren
Vill du arbeta i en praktisk roll där du får möjlighet att utvecklas i en branschledande organisation? CRAMO söker nu totalt tre engagerade och drivna Servicetekniker/Verkstadsmedarbetare till sina team i Falun och Borlänge för att täcka upp för semesterperioden under sommarmånaderna. Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Som Servicetekniker/Verkstadsmedarbetare hos CRAMO kommer du bland annat att ansvara för att göra rent och serva de maskiner som kommer tillbaka från kund och göra dem redo för ny uthyrning. Du kommer även att köra företagets lätta lastbil med material och maskiner till och från kund. Profil
Vi söker en självständig och arbetsvillig person som tycker om att arbeta praktiskt och som trivs i en miljö där ordning och reda är A och O. Du är social, noggrann och strukturerad och tycker om att kommunicera och bygga relationer med andra, både dina kollegor och de kunder som du kommer att åka ut till. I mötet med våra kunder ser vi gärna att du har en god förmåga att identifiera och utveckla möjligheter till merförsäljning. Vi ser gärna att du har god kännedom kring våra produkter och byggprocesser, men det är inget krav.
Då du kommer att köra företagets lätta lastbil under arbetet är B-körkort ett krav. Starkt meriterande är om du har truckkort A+B samt utbildning inom Säkra lyft. Ange gärna dina behörigheter i din ansökan.
Vi erbjuder dig
Tjänsten är ett sommarjobb där du kommer att täcka upp för befintlig personal under semesterperioden. Arbetet förväntas starta någon gång i mitten av juni och pågå åtminstone augusti ut. Du kommer att arbeta dagtid, vardagar.
För oss är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, att du gillar dina arbetsuppgifter och att du tycker att det är kul och trivsamt att vara tillsammans med oss på dagarna.
Du blir anställd som konsult hos HR Dalarna och uthyrd till CRAMO i Falun eller Borlänge under uppdragsperioden.
Ange gärna i din ansökan om du helst arbetar i Falun eller Borlänge.
Intervjuer och urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sedan början av 1950-talet har Cramo varit en pionjär inom uthyrningsbranschen. Cramo har idag 90 depåer över hela Sverige och tillsammans med Boels Rental har vi 750 depåer i världen. Som helhetsleverantör av uthyrning av maskiner, utrustning och tjänster hjälper vi små och stora företag inom byggbranschen, men även till industriprojekt, offentlig sektor och privatkunder.
Cramo AB ingår i affärsområdet Cramo Norra Europa tillsammans med Norge, Finland, Estland och Litauen. Vi erbjuder moderna maskiner och servicelösningar, delar med oss av vår kunskap och har en passion för service vilket gör oss till ett av de ledande företagen inom uthyrning av maskin- och verktygsbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
Georg Karlssons Gata 5 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199
