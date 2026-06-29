Vi söker servicemedarbetare till Sigfridsområdet i Växjö
Region Kronoberg, Regionservice / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-06-29
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Lokalvården är en viktig del av Regionservice med cirka 120 medarbetare fördelade på fem avdelningar. Vi arbetar aktivt för att hålla lokaler rena och minska smittspridning – ett arbete som gör verklig skillnad!
Lokalvården på Sigfrid har ett brett serviceuppdrag med bland annat lokalvård, förrådsservice, konferensservice och caféverksamhet. När det nu öppnas upp nu nya byggnader på Sigfridsområdet har vår avdelning fått i uppdrag att bemanna med serviceteam och vi söker därför nya medarbetare.
Vill du arbeta i en viktig roll där du gör skillnad varje dag? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och har ett öga för både ordning och service? Då kan du vara den vi söker! Varmt välkommen med din ansökan!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade och noggranna lokalvårdare som, utöver städning, även arbetar med andra serviceuppgifter såsom förrådsservice och konferensservice. Tjänsten erbjuder en varierad arbetsdag där du bidrar till att våra miljöer är trivsamma, funktionella och välkomnande.
Arbetsuppgifterna inom lokalvård omfattar städning av bland annat patientrum, korridorer, väntrum, kontor och andra gemensamma utrymmen. Eftersom arbetet stundtals är fysiskt krävande är det viktigt att du har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.
I rollen ingår även förrådsservice, vilket innebär att du ansvarar för att förbrukningsmaterial och patienttextilier finns på plats på våra avdelningar och mottagningar. Du beställer material via ett IT-system och ser till att leveranser packas upp och organiseras i förråden.
Som en del av konferensservicen ansvarar du för att konferensrummen är iordningställda och håller god standard samt beställer och levererar fika till konferensgäster. Även andra serviceuppgifter kan förekomma.
Du blir en del av ett team där ni tillsammans ansvarar för arbetsuppgifterna inom verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att du ska trivas hos oss och ha ett hållbart arbetsliv, och arbetar därför aktivt och kontinuerligt med vår arbetsmiljö.
Vi söker två medarbetare till tillsvidareanställningar och två till längre vikariat.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha fyllt 18 år och ha en avslutad gymnasieexamen. Vi söker dig som är serviceinriktad och öppen för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du har mycket goda kunskaper i svenska (tal, läsning och skrift) och viss datorvana. Du har en god fysik och trivs med ett aktivt arbete. I avdelningens arbetsområde ingår lokalvård på rättspsykiatrin så du behöver vara bekväm med att arbeta med det.
Det är meriterande om du har erfarenhet från lokalvård eller annat serviceyrke.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med anställning begär vi utdrag från brotts- och misstankeregistret.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 407/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
HR-konsult
Åsa Iburg 0470-58 85 24 Jobbnummer
9982379