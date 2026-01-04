Vi söker serviceinriktade receptionister med start omgående!
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-01-04
Om tjänstenNu finns chansen till spännande, kortare uppdrag inom reception och kontorsservice!Vi söker duktiga servicestjärnor som är redo att snabbt starta upp hos några av våra kunder inom bland annat fastighetsbranschen och köpcentrum. Du jobbar i sociala miljöer med härliga kollegor, på uppdrag där service och glatt bemötande står i fokus! Om du har en utpräglad känsla för service och vill ta dig an nya utmaningar så är det här ett perfekt tillfälle att få in en fot hos en av våra fantastiska kunder.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Vara ansiktet utåt för företaget och välkomna gäster genom att leverera service i världsklass
Ta hand om telefon och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativa uppgifter
Bokningar och beställningar
Post- och pakethantering
Agera moodmanager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
Om anställningenTjänsten är ett vikariat med start omgående och möjlighet till förlängning. Det finns möjlighet att arbeta heltid eller deltid under kortare eller längre perioder.Arbetstiden är vanligtvis kontorstider, men anpassas utifrån kundens behov. I vissa roller kan även viss kvälls- och helgarbete förekomma.Vem är du?Du är en riktigt servicestjärna som brinner för det personliga mötet. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete där du får användning av din glada och positiva utstrålning. För att passa i rollen tror vi att du är en person som är ansvarstagande, social och organiserad. Du är proaktiv, positiv och lösningsorienterad och kan starta i rollen omgående.Publiceringsdatum2026-01-04Kvalifikationer
Har erfarenhet av tidigare arbete inom service
Gymnasieexamen eller högre
Arbetat med Office-paketet samt meriterande med andra system
Flytande i svenska och goda kunskaper i engelska
Om MiddlepointVi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6998295-1772096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9668460