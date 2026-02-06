Vi söker serviceinriktad medarbetare med känsla för skrädderi

AB Täby Kemtvätt & Skrädderi / Butikssäljarjobb / Täby
2026-02-06


Visa alla butikssäljarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Täby Kemtvätt & Skrädderi i Täby

Täby Kemtvätt & Skrädderi söker serviceinriktad medarbetare med känsla för kläder
Sammanfattning av tjänsten:
Vi söker dig som vill arbeta i en miljö där kundservice möter hantverk. Som butiksbiträde blir du vårt ansikte utåt och hjälper kunder med deras önskemål kring kemtvätt, lagning och ändringar av kläder.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Är prestigelös, energisk, snabblärd och har en positiv energi
Kan hantera stress och möta kunder på ett professionellt sätt
Har förståelse för hur man måttar kläder vid ändringar och kan ge råd om lagning eller anpassning
Kan kommunicera på ett korrekt och tydligt "skräddarispråk" med kunder

Publiceringsdatum
2026-02-06

Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och lyssna till deras behov gällande kemtvätt, ändringar och lagningar
Ge råd och rekommendationer om bästa lösningar för kundens plagg
Mäta, notera och förmedla ändringsönskemål korrekt
Bidra till en välkomnande atmosfär med god service och professionellt bemötande

Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett väletablerat företag
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom skrädderi och kundservice
En arbetsplats med fokus på kvalitet och nöjda kunder

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: tabykemtvatt@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Täby Kemtvätt & Skrädderi (org.nr 556853-7822)
Stora Marknadsvägen (visa karta)
183 79  TÄBY

Arbetsplats
Täby Kemtvätt & Skrädderi, AB

Jobbnummer
9729356

Prenumerera på jobb från AB Täby Kemtvätt & Skrädderi

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Täby Kemtvätt & Skrädderi: