Vi söker serviceinriktad medarbetare med känsla för kläder
2025-08-19
Täby Kemtvätt & Skrädderi söker serviceinriktad medarbetare med känsla för kläder
Sammanfattning av tjänsten:
Vi söker dig som vill arbeta i en miljö där kundservice möter hantverk. Som butiksbiträde blir du vårt ansikte utåt och hjälper kunder med deras önskemål kring kemtvätt, lagning och ändringar av kläder.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Är prestigelös, energisk, snabblärd och har en positiv energi
Kan hantera stress och möta kunder på ett professionellt sätt
Har förståelse för hur man måttar kläder vid ändringar och kan ge råd om lagning eller anpassning
Kan kommunicera på ett korrekt och tydligt "skräddarispråk" med kunderPubliceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och lyssna till deras behov gällande kemtvätt, ändringar och lagningar
Ge råd och rekommendationer om bästa lösningar för kundens plagg
Mäta, notera och förmedla ändringsönskemål korrekt
Bidra till en välkomnande atmosfär med god service och professionellt bemötande
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett väletablerat företag
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom skrädderi och kundservice
En arbetsplats med fokus på kvalitet och nöjda kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: tabykemtvatt@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Täby Kemtvätt & Skrädderi
(org.nr 556853-7822)
Stora Marknadsvägen (visa karta
)
183 79 TÄBY Arbetsplats
Täby Kemtvätt & Skrädderi, AB Jobbnummer
9466247