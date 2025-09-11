Vi söker serviceinriktad gästtransportör för hösten på Marholmen - start o
Marholmen Hotell och Konferens AB / Receptionistjobb / Norrtälje
2025-09-11
Välkommen till Marholmen Hotell, Bad & Möten - en ö med broförbindelse i Roslagens vackra skärgård bara en timmes bilfärd från Stockholm och Uppsala. I över hundra år har människor kommit hit för att vila, mötas, bada, njuta, utbildas, utforska eller bara vara. Vår verksamhet här på ön omfattar ett hotell, Skärgårdshus, karaktäristiska villor, ställplatser, glamping, restaurang, konferensmöjligheter, fest- och eventlokaler och mycket, mycket mer.
•
Är du social, serviceinriktad och har god körvana? Då är du den vi söker!
Kort fakta om jobbet
Omfattning: Deltid & extra vid behov
Arbetstider: Morgnar/förmiddagar. främst vardagar
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Dina arbetsuppgifter är att i första hand att köra våra gäster till och från restaurangen i vår golfbil så AM eller B körkort är ett krav.
Du ingår i ett team och har ett ansvar att bidra till teamet. I tjänsten ingår ett nära samarbete med övriga avdelningar på Marholmen för att följa verksamhetens behov.
Vi söker
Vi söker dig som är social, serviceinriktad och har ett härligt värdskap. Du gillar att jobba i team där vi ställer upp för varandra för att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster. Du behöver också vara flexibel och beredd att rycka in där det behövs i verksamheten. Erfarenheter
• Du behöver vara serviceinriktad och social.
• God svenska och engelska är ett krav, talar du fler språk är det meriterande.
• Am eller B-körkort.
Vi erbjuder
Vi har som ambition att vara en välorganiserad koncern med en tydlig struktur där vi ser och värdesätter våra medarbetare. Vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas. Att besöka oss är trevligt och familjärt. Maten speglar vårt fokus på svenska råvaror i toppklass där vi tar tillvara på vad varje årstid har att erbjuda. Välkommen till Marholmen i vackra Roslagens skärgård!
Läs mer om oss på https://marholmen.se/
Enligt kollektivavtal
Lönetyp: Timlön som betalas ut månadsvis i efterskott
Arbetsgivaren
Marholmen hotell och konferens AB
Marholmen 1,
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559104-4507), http://marholmen.se Jobbnummer
9503542