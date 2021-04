Vi söker Service Team Manager till Waiter services, Scandic Öreb - Scandic Hotels AB - Chefsjobb i Örebro

Scandic Hotels AB / Chefsjobb / Örebro2021-04-08Tre kilometer utanför Örebro city, ett par svängar från E18 och E20 ligger Scandic Örebro Väst- en perfekt utgångspunkt för att utforska stadens kultur och nöjen. Våra gäster kan känna sig som hemma i vår restaurang Köksbaren, ta en drink i baren och koppla av i soffan framför öppna spisen.Vi vill vara det självklara hotellet när man väljer att besöka Örebro. Det gör vi genom att ha en stark servicekultur och ett hotell i toppklass men den allra viktigaste biten är de som gör det otroliga arbetet för vi ska nå dit- våra medarbetare. Därför är vi måna att dagligen uppmuntra varandra och hålla en god stämning i teamet.Vi söker Service Team Manager till Waiter services.På Scandic arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. Som Service Team Manager är du den som motiverar, driver, utvecklar och engagerar alla i teamet att ta ett stort eget ansvar för att förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens, som vi överträffar gästens förväntningar och vi får även väldigt roligt på jobbet!Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!Vad innebär rollen som Service Team Manager?I rollen som Service Team Manager har du det övergripande ansvaret för ett område inom hotellet. Du leder och utvecklar verksamheten och medarbetarna utifrån företagets strategi, mål och lokala förutsättningar. Du har en passion för service och genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska skapa enastående gästupplevelser. Som Service Team Manager är du även en del av den dagliga driften och du ansvarar för att planera och bemanna utifrån verksamhetens behov.Vem är du?Du ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem, är flexibel och har lätt att se lösningar och att skapa relationer. Du är en ledare, som ser det som självklart att vara närvarande på olika tider och dagar samt har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du ser till nyttan av samarbete, att ge regelbunden feedback och är kommunikativ i din ledarstil. Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot kort- och långsiktiga mål. Som chef hos oss är du dessutom modig, prestigelös och står för Scandics värderingar!Du har tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll samt relevant utbildning och erfarenhet inom servicebranschen. Du har god administrativ förmåga, erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning samt god vana att arbeta i olika systemstöd. Du behöver dessutom ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Information om tjänsten:Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Rollen:Service Team Manager ingår i hotellets ledningsgrupp och är en driftsnärachefsroll som rapporterar till GM. Service Team Manager har ansvaret att leda ochfördela arbetet inom Service Teamet; Frukost, Bar, Servis och Kök. Du jobbarnära ditt team för att tillsamman utveckla rutiner och arbetssätt som ledertill enastående gästupplevelser. En ledare som är närvarande på olika tider ochdagar efter verksamhetens behov. Vidare ersätter du den andra Service TeamManager vid dennes frånvaro.Dina arbetsuppgifter:Ha övergripande ansvar för planering inom området mat & dryckLeda förändringar och verkställer idéer från dig och dina medarbetare.Motivera och coacha dina medarbetareTillsammans med ditt team, säkerställa att vi har väl fungerande rutiner ocharbetssätt.Aktivt följa upp gästnöjdhetArbeta med nyckeltal och andra uppsatta mål tillsammans med din närmastechef.Se till att verksamheten följer gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.Vara en del av vår drift.Vem du är:Du är en lagspelare som drivs av att utveckla och skapa bra förutsättningartillsammans med dina medarbetare och kollegor. Du har en utpräglad serviceandaoch vill bidra till en glädjefylld arbetsmiljö för att överträffa våra gästersförväntningar. Du har en styrka i kommunikation, är trygg och prestigelös, hososs ser inga dagar likadana ut och det är ju just det som gör det så spännande!Erfarenheter du tar med och delar med oss:Tidigare erfarenhet av ledarskap med personalansvarDokumenterad utbildning och/eller praktisk erfarenhet från restaurang, enfördel om du har köksvana.Erfarenhet av projektledning alternativt vana att planera evenemang eller liknandeGoda kunskaper i svenska och engelskaVi tillämpar provanställning.Startdatum så snart som möjligVi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.Delar du våra värderingar?BE A PRO VÄX I DIN ROLL OCH I ORGANISATIONENUtvecklas i den riktning du önskar, vilken den än är.BE YOU DU ÄR BLAND VÄNNERDu kan vara dig själv här, det är så vi lyckas ge genuin och personlig service till våra gäster.BE CARING SKAPA RUM FÖR MORGONDAGENVi kommer att utmana dig att ta initiativ för att påskynda den positiva globala utvecklingen och bygga denna och framtida generationer som en helhet.BE BOLD KLIV UR DIN KOMFORTZON OCH GÖR SKILLNADVi har musklerna att se till att bra initiativ lyfts och nyttjas.