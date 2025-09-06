Vi söker serveringspersonal till vårt populära café i hjärtat av Haga
Vi letar efter dig som har 1-2 års erfarenhet av caféarbete. Du är van att servera kaffe, bakverk och ge god service, även när tempot är högt.
Du är stresstålig, flexibel och trivs med att arbeta både kvällar och helger. Vi ser gärna att du kan börja innan sommaren. Tjänsten är på heltid, med en anställningstid på minst 9 månader.
Goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav.
Låter det intressant?
Skicka gärna din ansökan och berätta lite om dig själv och din erfarenhet.
Välkommen till oss i Haga! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: aliamini@nhs.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare F.Sockerskorpan AB
(org.nr 556818-6794)
Haga nygatan (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Arbetsplats
F.sockerskorpan AB Kontakt
Homa Amini aliamini@nhs.net Jobbnummer
9495844