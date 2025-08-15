Vi söker Serveringspersonal till Gullmarsstrand Hotell & Konferens tills...
M Dryck & Konsult AB / Servitörsjobb / Lysekil Visa alla servitörsjobb i Lysekil
2025-08-15
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M Dryck & Konsult AB i Lysekil
, Sotenäs
, Uddevalla
, Stenungsund
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vill du ha havet som närmsta granne, se glada och servera glada gäster i vår restaurang? Samtidigt älskar du försäljning, värdskap och är intresserad av mat & dryck. På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar mötet med människor och leverera service på den högsta nivån.
I rollen som servis arbetar du med att skapa minnesvärda gästupplevelser. Det i vår restaurang där vi serverar lunch, ala carte, fasta kvällsmenyer till privatpersoner och större sällskap. Här följer vi gästerna inte bara under en dag eller en kväll utan som en helhet. Vi lär känna gästen och skapar ett starkare band för en hög gästupplevelse. Hos oss ska du vara stolt över att kunna servera mat och dryck på hög nivå där havet och närheten till Bohuslän är fokus. Det tillsammans med goda och väl utvalda drycker. Vi tror att du har tidigare erfarenhet som servis på något liknande restaurang, har goda förkunskaper inom mat, dryck och presentation. Du utstrålar service i världsklass. Önskvärt är att du har en sommelierutbildning eller gillar mat och dryck i kombination.
TJÄNSTERNA Tillsvidareanställning 80% Lön enligt kollektivavtal, HRF Rollen är förlagd på kvällar och helger Körkort och bil är fördelaktigt
TILLSÄTTNING Vi rekryterar löpande. Vi behöver din ansökan senaste 15 maj.
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Jobbnummer
9459501