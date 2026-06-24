Vi söker senior testare till kund i Göteborg
NearYou Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en erfaren och driven senior testare som vill ta en ledande roll i vårt test- och verifieringsarbete. Du kommer att arbeta nära utvecklingsteamet och vara en nyckelspelare i att säkerställa kvaliteten i våra mjukvarubaserade radarsystem.
I rollen kommer du bland annat att:
• Planera och koordinera testaktiviteter inom projektet
• Ta fram och utveckla regressions- och acceptanstester
• Ansvara för verifiering av produkten ur ett mjukvaruperspektiv
• Arbeta med testautomatisering och utveckling av teststrategier
• Bidra till kontinuerliga förbättringar av arbetssätt och processer
Du arbetar i ett agilt team där samarbete och kunskapsdelning är centralt. Rollen innebär ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och gedigen erfarenhet av testutveckling inom embedded och mjukvara.
• Teknisk högskoleutbildning inom relevant område
• Minst 7 års erfarenhet av testutveckling
• Erfarenhet av testramverk (t.ex. GTest, JUnit, pytest)
• God kunskap inom testautomatisering, gärna med Jenkins
• Förståelse för hårdvarunära utveckling
• Erfarenhet av kravarbete och testdesign
• Programmeringskunskaper i t.ex. Python, C++ eller Java
• Vana att arbeta i Linux-miljö
• Erfarenhet av Git
• Erfarenhet av agila arbetssätt
Som person är du strukturerad, driven och har en naturlig fallenhet för att ta initiativ. Du trivs i en ledande roll där du får kombinera tekniskt djup med samarbete och utveckling av teamets arbetssätt.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
NearYou Kontakt
Olivia King olivia.king@nearyou.se Jobbnummer
9976212