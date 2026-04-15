Vi söker senior rekryterare till kund
AxÖ Consulting AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-04-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Karlstad
, Hammarö
, Grums
, Kristinehamn
, Storfors
eller i hela Sverige
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Örebro, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Jönköping, Karlstad och Älmhult. Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
I rollen vi söker får du chansen att arbeta med rekrytering till ett företag i ständig utveckling. Om du besitter kompetenser inom rekrytering och searcharbete kan du vara helt rätt person för denna spännande utmaning.
Vi söker just nu en rekryteringskonsult för ett konsultuppdrag via AxÖ Consulting hos en av våra kunder inom industrin i Värmlands Län. I detta uppdrag arbetar du proaktivt med tjänstemannarekrytering till företagets alla olika verksamhetsområden och genom detta säkerställa att rätt kompetens finns på plats när verksamheten behöver den, och gärna tidigare än så.
Uppdragets längd beräknas till 1 år med möjlighet till förlängning.
I den här rollen ansvarar du för att:
Arbeta självständigt och proaktivt med search och kandidathantering där målet är att alltid ligga steget före i att identifiera rätt kompetens. Du leder rekryteringsprocesser från start till mål med uppgifter som kravprofilstagning, annonsering och urval samt genomför intervjuer och personbedömningar med hjälp av kapacitets- och personlighetstester. Du stöttar rekryterande chefer och HR-partners genom hela processen med säkerhetsbedömningar av kandidater som en naturlig del av rekryteringsarbetet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig med åtminstone några års erfarenhet av rekrytering och search. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för hela rekryteringsprocessen från början till slut, men även vara van vid att arbeta i team med ett positivt förhållningssätt till teamarbete. En god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska är en nyckelkompetens för denna roll.
Meriterande för rollen:
Erfarenhet av att använda tester som ett komplement i rekryteringsprocessen.
Erfarenhet av rekrytering av tjänstemän, gärna specialister och chefer.
Erfarenhet av search via LinkedIn eller andra searchverktyg.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:Angelica.Maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Angelica Mäenpää angelica.maenpaa@axoconsulting.se 0766366175
9857126