Vi söker Säsongspersonal till vårt Servicekontor i Falkenberg
Västkustbokningen, Filial Till Dancenter A/s, Da / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
2026-02-17
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västkustbokningen, Filial Till Dancenter A/s, Da i Falkenberg
, Sundsvall
, Umeå
, Luleå
eller i hela Sverige
"Det bästa med att jobba på Stugsommar är att den ena dagen inte är den andra lik, man får hjälpa till att lösa problem som gör skillnad. Sedan är det så klart gänget, jobbakompisarna som stöttar varandra och hjälps åt!"
Kommentar från en tidigare säsongsarbetare på Stugsommar
Vill du vara en del i ett härligt och glatt gäng på Stugsommar som ger service åt sommargäster och till dem som äger stugorna vi förmedlar? Då ska du söka säsongsarbete hos oss!
Stugsommar är en del av det danska DanCenter A/S, vi jobbar med att förmedla sommarhusägares hus till gäster från framför allt Europa och Sverige. På servicekontoret tar vi emot alla tänkbara frågor, vårt jobb är att leverera service av högsta klass, alltid med ett leende på läpparna. All kontakt sker via telefon och mail.Publiceringsdatum2026-02-17Dina personliga egenskaper
Vi tror att du som söker ser dig som en lösningsorienterad och engagerad person som tycker om tempo på jobbet. Du gillar att prata i telefon och kan förmedla lugn genom telefonen, du gillar också att sitta framför datorn och röra dig i olika system. En bra teamkänsla är viktig för oss - det måste det vara för dig också. Är ovan något som passar in på dig och du dessutom kan sköta detta på engelska, gärna på tyska och så klart svenska är det toppen! Vi har öppet alla dagar i veckan, räkna med att jobba minst varannan helg under vår högsäsong, i övrigt är det kontorstider som gäller (lördagar till kl 20.00). Tjänsten sträcker sig från april till september.
Stugsommar
Stugsommar är en del av det danska företaget DanCenter A/S som sedan mer än 65 år har arbetat med stugförmedling. I Sverige supporterar vi runt 1300 stugägare och tusentals gäster. Vi har ett servicekontor som ligger i Falkenberg. DanCenters huvudkontor ligger i Köpenhamn, utöver Sverige förmedlar man stugor och semesterminnen även i Danmark, Norge och Tyskland. DanCenter är en av de största aktörerna i branschen. DanCenter ägs av OYO Vacation HomesSå ansöker du
Välkommen med din ansökan till jobb-stugsommar@dancenter.com
, märk din ansökan med "säsongspersonal", rekryteringen pågår löpnade så sök så snart du kan. Vid frågor så är du välkommen att ringa Pernilla Nilsson 0731-544 522
Läs mer om Stugsommar här och DanCenter här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb-stugsommar@dancenter.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västkustbokningen, Filial Till Dancenter A/S, Da
(org.nr 516403-1691), https://www.stugsommar.se
Kvarngatan 2 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Huvudkontor Jobbnummer
9748054