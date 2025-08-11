Vi söker säsongsarbetare inom lager norr om Stockholm!
2025-08-11
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Är du ute efter ett fartfyllt, varierande och roligt säsongsjobb i höst? Vi söker nu dig som är engagerad, noggrann och trivs med att arbeta i högt temo!
Detta är ett säsongsuppdrag under hösten 2025 där du kommer att plocka och packa på ett lager. Detta är ett arbete som kräver att du har vana att arbeta i tempo, är noggrann och kan samarbeta med kollegor.
DETTA SÖKER VI
• Förmåga att arbeta i högt tempo och är noggrann i ditt arbete
• Kan läsa och skriva svenska
• Du är tillgänglig för att arbeta på dagtid
Det är meriterande om ni innehar truckkort A1-4 och B1-4, det är även meriterande om ni bor norr om Stockholm. Du kommer att ingå i ett engagerat och härligt team där du kommer få en rolig och lärorik period!
Låter detta intressant? Tveka inte att söka redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
