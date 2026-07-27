Vi söker samordnare till Funktionsnedsättning och socialpsykiatri!
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2026-07-27
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Vill du vara med och leda omställningen till framtidens socialtjänst? Inom Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FOS) tar vi ett tydligt steg framåt. Med utgångspunkt i Nya Socialtjänstlagen och ett konsekvent perspektiv på mänskliga rättigheter ställer vi om till en mer förebyggande, samordnad och hållbar socialtjänst – där rätt stöd ges i rätt tid och där människan är navet. Här står kvalitet, rättssäkerhet och individens självbestämmande i centrum.
Vi söker tre centrala samordnare till Funktionsnedsättning och socialpsykiatri!
Som central samordnare blir du en del av vårt nya kvalitets- och utvecklingsteam inom verksamheten FOS. Tillsammans får vi möjlighet att bygga upp, utveckla och forma något nytt – med fokus på kvalitet, delaktighet och gemensamma arbetssätt. I teamet ingår tre centrala samordnare som arbetar nära varandra.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som central samordnare får du en nyckelroll i vår organisation där du bidrar till att skapa struktur, kvalitet och hållbara arbetssätt i en verksamhet under utveckling.
Du fungerar som den sammanhållande länken mellan enhetschef, stödfunktioner och medarbetare och har en viktig roll i att säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och effektivt. Med ett helhetsperspektiv på bemanning ansvarar du för att planera och samordna resurser på ett kostnadsmedvetet och verksamhetsnära sätt. Vid korttidsfrånvaro gör du bedömningar av verksamhetens behov tillsammans med medarbetarna ute i verksamheterna och säkerställer att resurser används där de skapar störst värde. Vi ser gärna att du har förmåga och kompetens kring det brukarnära arbetet.
Rollen innebär också att vara ett nära stöd till chef i det dagliga arbetet. Du ansvarar för flera administrativa processer som bidrar till kvalitet, trygghet och god service i verksamheten. Exempel på arbetsuppgifter är hantering av nyanställningar, bokning av medicinska kontroller, beställning av tolktjänster, administration av läkarintyg i Adato samt uppföljning av delegeringar och andra viktiga tidsstyrda processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och har en genuin känsla för bemötande. Du vet hur man bygger och vårdar goda relationer, är en trygg och hjälpsam hand för enhetscheferna och finns tillgänglig som stöd för både medarbetare och samverkansparter. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Avslutad dokumenterad utbildning från barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Arbetslivserfarenhet av andra samordningsuppdrag och/eller som chefsstöd
• Erfarenhet av Schemaläggning
• God kännedom om LSS
• God datorvana och intresse för digitala arbetssätt
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-Körkort
Meriterande:
• TimeCare Plan, TimeCare Pool, andra verksamhetssystem
Vi söker dig som trivs i en samordnande roll, gillar att skapa ordning och struktur och som vill vara med och utveckla en verksamhet där kvalitet, samverkan och ständiga förbättringar står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till vecka 36!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Dagtid, dag samt varannan helg
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se 0104427971 Jobbnummer
10012102