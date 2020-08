Vi Söker Säljchef Sverige Till Twilfit/change Lingerie - Retail Recruitment Sverige AB - Försäljningsjobb i Stockholm

Retail Recruitment Sverige AB / Försäljningsjobb / Stockholm2020-08-26CHANGE Lingerie är ett framgångsrikt och snabbväxande detalj- och e-handelsföretag i underklädesbranschen, baserat i Danmark. Vi designar, utvecklar och producerar våra egna produktlinjer, som säljs i cirka 280 specialiserade CHANGE Lingerie koncept butiker och E-handelsbutiker i Europa och Kanada. Change Lingerie är marknadsledande i alla fyra nordiska länder och expanderar för närvarande i Tyskland, Kanada, Polen, Spanien och Österrike. Företaget har över 1000 anställda och omsätter årligen +110 miljoner EUR. I Sverige representeras företaget av butiker under varumärkena CHANGE och TWILFIT.Sveriges bästa säljchef sökes till Twilfit/CHANGE LingerieHar du gedigen erfarenhet av sälj, ledarskap och personalutveckling från detaljhandel, och har du skapat extraordinära resultat? Är du engagerad och kapabel att få ditt team att prestera på hög nivå - varje dag? Vill du arbeta i en marknadsledande detaljhandelsorganisation med stor framgång i Sverige? Vill du ha goda utvecklingsmöjligheter? Då kanske du är vår nästa säljchef för Sverige!Bli en viktig del av en organisation under snabb utvecklingOrganisationen har på några år utvecklats till en av Skandinaviens ledande butikskedjor inom underkläder. Vi erbjuder produkter av hög kvalitet, ett brett utbud av storlekar och sist men inte minst kundservice i världsklass. Vi har gjort stora investeringar i IT-system, som länkar samman interaktionen mellan butik och webbförsäljning. Vi har stora ambitioner för framtiden och därför söker vi nu en säljchef som kan leda, motivera och inspirera vår personal till att uppnå - och överträffa - våra mål. Positionen utgår ifrån vårt huvudkontor i Stockholm, men resor till våra butiker över hela landet ingår i rollen.Central roll i sälj- och personalutvecklingSom säljchef kommer du att ha det övergripande ansvaret för säljresultatet ett 70-tal butiker över hela Sverige. Du kommer att arbeta strategiskt och operativt och ha en ledande nyckelroll i organisationen. Detta innefattar både budgetprocessen och kontinuerlig uppföljning av säljprestationer och nyckeltal i butikerna. Du kommer att ansvara för att koordinera vår retailverksamhet från huvudkontoret och du är också ansvarig för vårt team av Sales Coaches och att säkerställa att de har kompetenser, verktyg och motivationen som krävs för att lyckas. Du måste ha erfarenhet av retail och ha stor kunskap om och förståelse för branschen. Du är detaljorienterad och du har god kommunikationsförmåga. Sist men inte minst är du mån om att inkludera både finansiella och humana aspekter i ditt ledarskap.Professionella kompetenser* Du har relevant utbildning inom försäljning eller marknad, eller likvärdig dokumenterad arbetserfarenhet* Du har tidigare erfarenhet från detaljhandeln som säljchef eller liknande roll med ansvar att framgångsrikt styra från distans* Erfarenhet av att hantera och leda daglig verksamhet inom retail* Har stor erfarenhet av budgethantering och uppföljning på P&L-nivå* Du besitter stor säljkompetens och du har förmåga att också lära ut detta till andra* Du har erfarenhet av att arbeta med KPI-er och ambitiösa säljmålPersonliga kompetenser* Du har förmåga att skapa goda relationer och arbeta långsiktigt* Du är en vinnarprofil med personliga resultat i toppklass* Du är en driven, engagerad och motiverad säljprofil med god förmåga att inspirera dina anställda* Du är flexibel och förändringsbenägen* Du är införstådd med att extraordinära resultat ibland kräver särskild ansträngning och tid.Övertyga ossSom den stora säljaren du är ser vi fram emot att du ska övertyga oss om att du är rätt person för tjänsten. Vad är din motivation för att gå med i teamet - vilka resultat har du skapat tidigare - vad kommer du att sträva efter på Twilfit/CHANGE Lingerie?Vi ser fram emot att höra från digVi ser fram emot att höra hur du kommer att hantera uppgiften och hur du har uppnått resultat i din karriär hittills. Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Olle Mikkelsen, 0703-37 44 05. Skicka oss din ansökab genom att använda länken "Sök tjänsten". Ansökningar som skickas per mail kommer inte att beaktas. Vi kommer att utföra intervjuer löpande underVi ser fram emot din ansökan.2020-08-26B (Personbil)Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2020-09-13Retail Recruitment Sverige AB5334692