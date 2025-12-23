Vi söker Säljchef Café & Bageri - Enjoy, EKO Fjälkinge
Retail Recruitment Sverige AB / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2025-12-23
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Olofström
, Hörby
eller i hela Sverige
Är du en lyhörd och närvarande ledare som brinner för service, ordning och kvalitet - och har förmågan att se helheten från ett helikopterperspektiv?
Har du dessutom erfarenhet av schemaläggning och personalledning? Då kan du vara precis den vi söker till Enjoy, vårt café, butiksbageri, konditori och kallskänk på EKO Stormarknad i Fjälkinge.
Om butiken
Som Säljchef för Café & Bageri har du det övergripande ansvaret för tre delar av verksamheten - bageri, konditori och kallskänk - som tillsammans utgör en av butikens mest levande och uppskattade avdelningar.
Du ingår i butikens ledningsgrupp och rapporterar till butikschefen.
Tillsammans med våra andra säljchefer arbetar du för att skapa en inspirerande arbetsmiljö, hög effektivitet och en kundupplevelse i toppklass.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Planera, leda och utveckla avdelningen - både strategiskt och operativt
* Arbetsleda, coacha och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet
* Ansvara för bemanning, schemaläggning och personalplanering (vi använder Tooeasy)
* Säkerställa att recept, rutiner och egenkontroll följs
* Samarbeta tätt med vår kategorichef på huvudkontoret för konditori/bageri
* Bidra till butikens gemensamma mål och skapa samarbete mellan avdelningarna
Vem vi söker
Vi söker dig som är en rutinerad ledare med ett naturligt driv och förmåga att skapa struktur i en verksamhet med högt tempo och stor volym. Du är tydlig och konsekvent i ditt ledarskap, men också lyhörd och prestigelös i samarbetet med andra.
Du trivs i produktionen, nära både kunder och kollegor, och har lätt för att prioritera, planera och skapa förutsättningar för andra att lyckas.
Att bidra till unika shoppingupplevelser och nöjda gäster är en självklarhet för dig. Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, men ser gärna att du har:
* Erfarenhet av att leda personal, gärna inom butik, restaurang eller livsmedel
* Erfarenhet av schemaläggning och bemanning
* God förståelse för livsmedelshygien och egenkontroll
* Erfarenhet från bageri, konditori eller köksmiljö är meriterande men inget krav
* Minst några års erfarenhet i ledande befattning (ca 5 år är meriterande)
Tjänsten
* Omfattning: Heltid, tillsvidare (inleds med 6 månaders provanställning)
* Tillträde: Enligt överenskommelse
* Arbetstid: Främst vardagar, helg och kväll förekommer.
I samband med denna rekrytering samarbetar EKO med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult, Malin Niklasson.
EKO Fjälkinge är den största butiken i kedjan och fungerar som EKO:s huvudkontor.
Här finns hela ledningen samlad - ekonomi, inköp och marknad - vilket ger korta beslutsvägar och en familjär men professionell kultur.
Vår café- och bageriavdelning är en central del av butiken och ett av Sveriges största butiksbagerier, där vi producerar tusentals tårtor, bakverk och maträtter varje år.
EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har cirka 700 anställda och tillsammans omsätter våra butiker ca 2 miljarder SEK. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503), http://www.retailrecruitment.se Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9663637