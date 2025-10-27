Vi söker säljare till mobilabonnemang!
Konnect Global AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-27
Har du en passion för att bygga långsiktiga kundrelationer och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där samarbete och personlig utveckling står i centrum? Då är Konnect rätt plats för dig! Vi söker nu drivna och engagerade säljare till mobilabonnemang på heltid till vårt team i Stockholm.
OM TJÄNSTEN
Du kommer sälja mobilabonnemang hos oss på Konnect. Som mobilabonnemang säljare hos oss får du chansen att utveckla dina säljfärdigheter, arbeta med marknadens största varumärken och bidra till att leverera enastående resultat till våra kunder. Vi ser dina prestationer och ditt engagemang som en direkt väg till karriärutveckling. För den som är redo att ta på sig mer ansvar finns det obegränsade möjligheter att växa och avancera inom företaget.
DET HÄR ERBJUDER VI DIG:
- En heltidsanställning med provisioner utan tak
- Konkurrenskraftig timlön
- Ett omfattande introduktions- och utbildningsprogram för att ge dig alla verktyg för att lyckas och växa.
- Löpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att stärka dina säljkunskaper och kompetenser.
- Möjligheter till snabb karriärutveckling inom företaget för den som är redo att ta nästa steg.
VI SÖKER DIG SOM:
- Har en passion för att skapa och vårda starka kundrelationer.
- Är kommunikativ, målinriktad och har en positiv attityd.
- Värdesätter samarbete och gemenskap, samtidigt som du är redo att ta eget ansvar och visa självledarskap.
- Är motiverad att anta nya utmaningar och arbetar effektivt mot uppsatta mål.
- Har erfarenhet inom telefonförsäljning, butiksförsäljning eller liknande (meriterande men inte ett krav).
ANSÖKAN
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt framgångsrika team? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi är stolta över att vara det föredragna valet för Sveriges mest framstående varumärken.
Med över ett decennium av erfarenhet inom kundhantering har vi inte bara etablerat oss som branschledande utan även byggt upp pålitliga partnerskap vid vår sida.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och högt i tak. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundens förväntningar och skapar en miljö där varje interaktion ses som en möjlighet att leverera exceptionell service.
Genom att vara flexibla och kontinuerligt anpassa oss till kundernas behov, fortsätter vi att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konnect Global AB
(org.nr 556818-9368), https://www.konnect.se/ Arbetsplats
Konnect Jobbnummer
9576583