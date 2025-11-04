Vi söker säljare till Guldfynd i Alingsås
2025-11-04
Är du vår nästa stjärna inom försäljning? Nu söker vi säljare till Guldfynd i Alingsås!
Är du en driven och serviceinriktad person med ett genuint intresse för försäljning och kundservice? Vi söker dig som sätter kunden i fokus och gör det lilla extra för att överträffa deras förväntningar!
Om du trivs i en roll där du får ta ansvar och göra skillnad - då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker dig som:
* Brinner för försäljning och alltid ser möjligheter.
* Har erfarenhet av detaljhandel eller annan försäljning och service.
* Är ansvarsfull, noggrann och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
* Har en naturlig känsla för service och tycker om att möta människor.
* Är flexibel, lösningsorienterad och kan arbeta både självständigt och i team.
Som säljare hos oss sätter du en ära i att överträffa kundens förväntningar avseende bemötande, produkt, pris samt butiksmiljö. Du ser merförsäljning som ett naturligt sätt att skapa mervärde för våra kunder.
Vi erbjuder en roll i ett engagerat team som tillsammans jobbar för att nå butikens uppsatta mål. Vi värdesätter dina personliga egenskaper och att du drivs av det personliga mötet. Att du har en positiv inställning, erfarenhet av försäljning samt att du gillar att jobba i ett högt tempo är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Tjänsten avser extra vid behov. Tillträde omgående.
Låter detta intressant är du välkommen med din ansökan! Vi kallar till intervju löpande, varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058), http://www.iduna.se Arbetsplats
Iduna Kontakt
Belinda Åhl Larsson hr@iduna.se Jobbnummer
9588115