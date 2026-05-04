Vi söker Säljare ínom Deli, vikariat/behov, till Coop Kramfors. Vad söker
Coop Nord erbjuder omväxlande jobb med stora utvecklingsmöjligheter i en bransch i ständig förändring. Vi är målinriktade och brinner för att skapa branschens bästa kundmöte.
Hos oss arbetar vi hårt tillsammans varje dag för att hela tiden bli bättre och ge våra ägare, medlemmarna, största möjliga nytta. Om du är framåtlutad och gillar att vara i rörelse kommer du att trivas hos oss. Och vill du göra karriär så uppmuntrar vi till det!
Vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid och vill att du ska ha tid att njuta av ditt privatliv. Kramfors erbjuder en mängd olika aktiviteter och evenemang för att främja kultur och fritid i området. Här kan du hitta information om sport, musik, teater och andra kulturella evenemang.
I ditt arbete som säljare ingår att:
Skapa den bästa kundupplevelsen i butiken med ett personligt bemötande, matglädje och inspiration i fokus
Delta i relevanta delar av den dagliga butiksdriften
Bidra till en kultur där vi bryr oss om varandra och når resultat genom samarbete
Arbeta aktivt med hållbara val i butik
Vad krävs av dig?För att du ska trivas i rollen som säljare tror vi att du
älskar service och kundkontakt
är en lagspelare
trivs med ett varierat arbete och ett högt tempo
är nyfiken att lära dig nya saker
Vi har öppet när våra kunder vill handla, vilket innebär att arbetet innehåller varierade arbetstider dag, kväll och helg.
Anställningen är vid behov och semestervikariat som säljare i huvudsak inom deli på deltid, 25 timmar/vecka i genomsnitt.
Fina förmånerFörutom ett kul jobb där du har stora chanser att utvecklas erbjuder vi också en hel del förmåner, som friskvårdsbidrag, lojalitetsrabatt och chans till bonus. Vi tror att där finns något som passar dig. Läs mer om alla våra förmåner på coopnord.se coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Nord/jobba-hos-oss/
Visst låter det intressant? Bra! Vi ser fram emot din ansökan.
Ansökningsprocessen
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai. Efter ansökan kommer du om du är aktuell för tjänsten att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval p g a GDPR-rutiner.
Coop Nord är en konsumentförening som ägs av över 335 000medlemmar. Vi är den enda genuint norrländska matvarukedjan och harrunt 85 butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
I Coop Nord jobbar vi hårt tillsammans för att ge våra medlemmar största möjliga nytta. Varje dag ska dehitta prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Nord Ekonomisk Fören
872 30 KRAMFORS
Coop Nord Jobbnummer
9890503