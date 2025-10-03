Vi söker säljare - tjäna 40.000 kr i månaden!
Konnect Global AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-03
Vill du tjäna pengar, utvecklas och ha kul på jobbet? På Konnect söker vi dig som vill göra något extra av ditt sabbatsår, kickstarta din karriär eller helt enkelt utmana dig själv!
Vad jobbet handlar om
Som säljare blir du en del av ett snabbväxande team. Du kommer att använda telefonen som ditt främsta verktyg för att skapa nya affärer och bygga kundrelationer. Här är inga dagar den andra lik - det är högt tempo, massor av energi och ständig utveckling!
Vad du får hos oss på Konnect
- Grundlön + riktigt bra provision - du har stora möjligheter att påverka din egen lön!
- Karriärmöjligheter: ta steget till att bli teamleader eller säljcoach.
- Säljutbildning i toppklass - du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi lär dig allt du behöver.
- En grym arbetsmiljö med moderna lokaler, roliga aktiviteter och en skön stämning.
Vad vi söker hos dig
- Du har ett driv att lyckas och älskar att tävla.
- Du vill lära dig mer om försäljning och skapa resultat.
- Du gillar att sprida energi och vara en del av ett team.
- Du har fyllt 18 år och är redo för nya utmaningar i Stockholm!
Om oss på Konnect
Vi på Konnect är ett av Sveriges största kontaktcenter och en ledande aktör inom kundhantering. Med 15 års branscherfarenhet är vi en pålitlig partner för Sveriges främsta varumärken. Vi stödjer företag i deras tillväxt genom att leverera skräddarsydda lösningar med fokus på kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.
AnsökanTveka inte - skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Vi är stolta över att vara det föredragna valet för Sveriges mest framstående varumärken.
Med över ett decennium av erfarenhet inom kundhantering har vi inte bara etablerat oss som branschledande utan även byggt upp pålitliga partnerskap vid vår sida.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och högt i tak. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundens förväntningar och skapar en miljö där varje interaktion ses som en möjlighet att leverera exceptionell service.
Genom att vara flexibla och kontinuerligt anpassa oss till kundernas behov, fortsätter vi att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer. Ersättning
Rörlig ackords- eller provisionslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konnect Global AB
(org.nr 556818-9368), https://www.konnect.se/ Arbetsplats
Konnect Jobbnummer
9540449