Vi söker säljare - ingen erfarenhet krävs! - Devi Recruit AB - Butikssäljarjobb i Värmdö

Devi Recruit AB / Butikssäljarjobb / Värmdö2021-04-15Vill du utvecklas inom försäljning?Tycker du också att försäljning verkar som ett intressant och spännande yrke? Brinner du för att utvecklas och är resultatinriktad? Då har du hittat det perfekta jobbet för dig att växa på! Vi letar just nu efter medarbetare till våra projekt i centrala Stockholm.Hos oss får du möjlighet att representera några av Sveriges största varumärken inom telekom och infrastruktur. Detta gör du antingen via telefon eller har möte hemma hos kunden. Du kommer tillhöra ett större säljteam där du arbetar mot en individuell budget samt en större produktionsbudget. Ditt syfte är att skapa kvalitativa helhetslösningar åt våra kunder. Du som säljare hos oss ansvarar själv över hela försäljningsprocessen, från första kontakt till offerthantering och avslut.Vi arbetar med högt till tak och öppna dörrar. För oss är du en viktig del och hos oss får alla vara, våga, veta för att kunna växa i din roll. Du kommer tillhöra ett familjärt, fokuserat och drivet team som älskar att utvecklas och växa. För att du ska komma in i arbetet på bästa sätt har vi en process som inkluderar utbildning, coaching och olika målsättningar. Vi och vår kund värnar om personalen och prioriterar välmående, arbetsglädje och internrekrytering.Vi har inga krav på tidigare erfarenheter, då vi erbjuder våra medarbetare en gedigen utbildningsplan, både teoretiskt och praktiskt under din resa hos oss. Vi söker nyfikna personer som trivs i sällskap med andra unga ambitiösa individer.Vi erbjuder:Arbetstider förlagda kl. 10.00-19:00 mån-fre för telemarketing alternativt 12.00-21.00 för fieldmarketing.Provisionsbaserad lön, med garantilön.En familjär företagskultur med stark teamkänslaSpännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt planEn inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljöOmfattande utbildningsprogram med personlig coachingVi söker dig som är:Duktig på att bygga relationerUtåtriktad med en stark tävlingsinstinktLösningsorienterad och samarbetsvilligSjälvständig och resultatinriktadBekväm med att ta kontakt över telefonVill jobba med försäljning och drivs av att utvecklasAnsök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss. Med känsla och förnuft, det är vi. Devi!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-15Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-17Devi Recruit AB5693285