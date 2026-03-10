Vi söker säljande säkerhetsexpert till Norra Halland
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nästa framgångsrika säljande säkerhetsexpert?
Om du brinner för innovativ teknik och säkerhet, och vill växa i en spännande och utmanande roll, då kan detta vara jobbet för dig! Hos oss får du chansen att arbeta med den senaste tekniken och göra en verklig skillnad för våra kunder. Vi på Verisure är stolta över att skydda över 5,4 miljoner hushåll världen över och är Europas ledande leverantör av smarta säkerhetssystem för hem och företag. Vi söker nu en driven servicetekniker som inte bara vill serva våra toppmoderna system, utan också leverera en kundupplevelse i världsklass. Ansök idag och gör skillnad!
Vad vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig ersättning: Garantilön, provision och bonus som belönar prestation
• Förmåner: Tjänstebil och andra trygga förmåner
• Utbildning och utveckling: Gedigna sälj- och serviceutbildningar
• Innovation och stabilitet: Arbeta med marknadens ledande produkter i en stabil organisation
• Arbetsmiljö: Hög energi och stark teamkänsla, där vi stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål
Om rollen:
Som säljande säkerhetsexpert hos oss på Verisure kommer du att träffa våra kunder i deras hem och erbjuda förstklassig säkerhetsrådgivning och service. Du kommer att ansvara för montering och installation av våra moderna larmsystem och utföra regelbunden service för att garantera att larmen fungerar optimalt och uppfyller alla säkerhetsstandarder. En viktig del av din roll är också att jobba med merförsäljning, att identifiera och erbjuda kompletterande produkter och tjänster för att möta kundernas helhetsbehov och förbättra deras säkerhetslösningar. Utöver installation och rådgivning, kommer du att arbeta nära våra kunder för att säkerställa att de alltid känner sig trygga och nöjda med sina säkerhetslösningar. Din insats är betydelsefull och du spelar en viktig roll i att skapa trygghet för våra kunder varje dag.
Tjänsten är på heltid och arbetsdagarna är på 8 timmar, med varierande arbetstider mellan kl. 07.00 och 18.00.
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Talar och skriver flytande svenska (ytterligare språk är meriterande)
• Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
• Har ett starkt kundfokus och hög integritet
• Är målinriktad och trivs med att arbeta mot tydliga mål
Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.
Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.
Läs gärna mer om oss på vår Karriärsida eller följ oss på vår Instagram.
Har du frågor? Kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se
. Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Kronor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R2024050611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verisure Sales Sverige AB Kontakt
Recruitment Specialist
Norea Melandsö christoffer.nilsson@verisure.se Jobbnummer
9788026