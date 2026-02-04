Vi söker Säljande Platsansvarig 50 % till EC Health Club Hästveda
2026-02-04
Vi söker Säljande Platsansvarig 50 % till EC Health Club Hästveda
Med glädje, passion och stor gemenskap möter vi våra medlemmar varje dag. Hos oss får alla möjlighet att ta del av vår kunskap, utbud och erfarenhet när det gäller träning. I det personliga mötet ger vi våra medlemmar energi och inspiration på vägen till ett friskare liv. Att jobba hos oss innebär att med positiva och sociala egenskaper förmå alla att känna träningsglädje. På EC är du också delaktig i att utveckla verksamheten. Vi satsar mycket på att skapa förutsättningar för vår personal att ta nästa kliv.
Hos oss är träning världens bästa nöje - vill du vara med och göra skillnad? Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som platsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften på anläggningen. Du leder teamet, utvecklar verksamheten och säkerställer att våra medlemmar får en positiv upplevelse. Tjänsten är på deltid med varierande arbetstider, inklusive vissa kvällar.
Tjänsten är på 50%
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Personalansvar och schemaläggning
• Jobba aktivt dagligen med leads via vårt CRM-system
• Dagligt arbete med försäljning via varma leads, både via telefon och möten på anläggningen
• Ansvara för gruppträningen
• Medlemsservice och försäljning av varor
• Planering och genomförande av aktiviteter och evenemang
• Dagligt städ och se till att anläggningen är ren och fräscha, iordning och välkomnande
Vi söker dig som:
Älskar att ha många bollar luften, är flexibel och lösningsorienterad
Har en positiv livssyn och förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Drivs av mål och utmaningen att hitta vägar att nå dem
Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för träning och hälsa
Har en naturlig förmåga att interagera och skapa nya kontakter
Har B-körkort (meriterande)
Märk din ansökan "PA HÄSTVEDA" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: anna@echealthclub.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HÄSTVEDA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energicenter Södra AB
(org.nr 559025-8389)
Östra storgatan 36 (visa karta
)
282 75 HÄSTVEDA Arbetsplats
EC Health Club Hästveda Jobbnummer
9722334