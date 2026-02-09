Vi Söker Sais/cpsi-5/teknisk Specialist Hissar Till Mellan Sverige!
Schindler Hiss AB / Maskinreparatörsjobb / Solna
2026-02-09
We Elevate... Your Responsibilities
Vi Söker en Passionerad SAIS/CPSI-5 Inspektör/Teknisk Specialist till Mellansverige!
Är du tekniskt kunnig och brinner för kvalitet? Vill du vara en nyckelspelare i vår tekniska avdelning och bidra till säkerheten och effektiviteten i Mellansverige?
Då har vi drömjobbet för dig! Vi söker nu en engagerad och driven SAIS inspektör/CPSI-5 inspektör/teknisk specialist till vårt team i Västerås, Örebro, Jönköping, Uppsala med omnejd.
Vad Innebär Ditt Nya Jobb?
Som en del av vårt dynamiska team kommer du att:
• Utföra säkerhetsbesök på hissar och säkerställa högsta standard.
• Ge teknisk support till fältverksamheten och lösa komplexa problem.
• Planera och genomföra internutbildningar för vår fältpersonal.
• Ge tekniskt stöd vid certifiering av fältpersonal.
• Ansvara för korrekta och tidsenliga korrigerande åtgärder.
• Kvalitetssäkra serviceutförandet i ditt område.
• Dela med dig av dina lösningar och erfarenheter för att stödja andra specialister och fältingenjörer.
Vem Är Du?
Vi tror att du har flera års erfarenhet av arbete med hissar, elektromekanik eller liknande. Du är van att möta kunder och har god datorvana med PC. Svenska och engelska behärskar du i tal och skrift, och du har körkort för personbil.
Vi söker dig som:
Har ett gediget tekniskt intresse och förståelse för vikten av kvalitet.
Är skicklig på att prioritera och planera ditt arbete. Är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Har en förmåga att snabbt anpassa dig när arbetsuppgifterna ändras.
Är social och pedagogisk, vilket är viktigt för att hålla utbildningar för fältpersonal.
Varför Välja Oss?
Hos oss på Schindler värderar vi mångfald högt. Vi vet att det leder till ökad produktivitet, högre innovation, bättre beslutsfattande och högre medarbetarnöjdhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som kan bidra till vår positiva företagskultur.
Kontaktperson och Ansökan
För mer information och frågor om tjänsten, kontakta Rickard Sunnerstad på fqe.se@schindler.com
eller HR Support på hrsupport.se@schindler.com
.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-post kommer inte att beaktas. Denna rekrytering görs internt och vi avböjer vänligt samtal från bemannings- och rekryteringsfirmor.
Ta chansen och sök nu för att bli en del av vårt fantastiska team!
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schindler Hiss AB
(org.nr 556202-2821)
Björnstigen 85 (visa karta
)
170 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732839