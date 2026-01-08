Vi söker Rörsvetsare till Rörteknik i Farsta AB
2026-01-08
Vill du arbeta med spännande projekt inom rörteknik tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Till vårt team Rörteknik i Farsta AB i Högdalens industriområde, söker vi nu en driven och strukturerad Rörsvetsare som vill vara med och bidra till hållbara, moderna och kundanpassade installationer.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående svetsare för arbete med industri installationer, exempel: Kyl och värmepumpscentraler, fjärrvärme, fjärrkyla, processkyla. Du kommer att arbeta med huvudsak rörsvetsning. Arbetet är varierat och sker både på fältet och i verkstad. Du blir en viktig del av projektteamet och bidrar till att leverera hållbara och kvalitativa rörinstallationer.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter:
Svetsning av rörsystem både svart och rostfritt stål
TIG-svetsning enligt ritningar och svetsprocedurer
Montage och installation av rörsystem
Tillskärning, montering och kvalitetskontroll av utfört arbete
Samarbete med montörer, tekniker och projektledare
Vi söker dig med
Erfarenhet av rörsvetsning
Giltiga svetsarprövningar enligt EN ISO 9606-1 för en eller flera av följande: MAG-svetsning, Gas-svetsning, TIG-svetsning av svart och rostfritt stål
Vana vid att läsa ritningar och arbeta självständigt
Meriterande
Certifikat för Heta arbeten och ID06
Säker vatten certifikat
Erfarenhet av industri-, sjukhus- eller fastighetstekniska installationer.
Övriga krav:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Möjlighet att arbeta på projektplatser inom regionen.
Som person
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor samt tar stolthet i att leverera arbete med hög kvalitet. Du har ett naturligt engagemang för ditt yrke och vill utvecklas tillsammans med företaget.
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Stöttande och inkluderande arbetsmiljö med högt engagemang
Kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte
Friskvårdsbidrag
TjänstepensionOm företaget
Rörteknik i Farsta AB är idag en av de ledande VS-installatörerna i Stockholmregionen. Med en unik samarbetsförmåga bedrivs verksamheten inom installationsbranschen där man erbjuder sina kunder utformning och installation av tekniska rörsystem för värme, kyla, sanitet och medicinska gaser.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
