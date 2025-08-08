Vi söker rörbockare till vår kund i Skillingaryd!
2025-08-08
Vi söker nu en rörbockare till en av våra kunder i Skillingaryd.
Är du en noggrann och kvalitetsmedveten person som gillar att arbeta praktiskt? Då kan det här vara jobbet för dig.
I rollen som rörbockare kommer du att arbeta med kapning och bockning av rör. Du blir en viktig del i ett produktionsflöde där precision, effektivitet och kvalitet står i fokus. Arbetet sker i nära samarbete med erfarna kollegor i en trevlig och inkluderande arbetsmiljö.Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och som har tidigare erfarenhet av liknande arbete inom tillverkning eller industri. Du är van att ta egna initiativ och blir snabbt självgående i ditt arbete.
För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta med händerna och inte vara rädd för att ta i där det behövs - jobbet kräver både teknik och viss fysisk styrka. Du har ett öga för detaljer och är mån om att leverera arbete av hög kvalitet.
Du behöver behärska svenska i både tal och skrift, eftersom arbetet kräver att du kan följa instruktioner och kommunicera med kollegor och arbetsledning. Ersättning
