Vi söker Ritningssamordnare till Stockholm
2025-10-13
För vår kunds räkning söker vi just nu en ritningssamordnare inom fastighetsavdelningen till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-10-23 och pågå till och med 2025-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Rollen innebär att säkerställa en strukturerad och tillgänglig hantering av ritningar och teknisk dokumentation för byggnader och anläggningar, med fokus på långsiktig förvaltning, drift och underhåll. Administrera och uppdatera ritningar och modeller i samband med ombyggnad, renovering och förvaltningsändringar. Säkerställa att förvaltningsorganisationen alltid har tillgång till korrekta och uppdaterade ritningar. Stödja drift- och underhållsorganisationen med teknisk dokumentation. Samordna dokumentationsflöde mellan entreprenörer, konsulter och förvaltning. Kvalitetssäkra och arkivera relationshandlingar. Ansvara för att ritningsdatabaser och dokumenthanteringssystem hålls aa.ktuella.
Övrigt: Start: 2025-10-23 Slut: 2025-12-31 Omfattning: Heltid Placering: Hammarby Sjöstad Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 2-års erfarenhet inom fastighetsförvaltning och tekniska system
Arbetat med CAD- och BIM-program (AutoCAD, Revit eller motsvarande)
Arbetat med något dokumenthanteringssystem och fastighetssystem (t.ex. Interaxo, ProjectWise, BIM 360, Vitec, Faciliate)
Arbetat med Officepaketet (Excel, Word, Outlook, PowerPoint)
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med relationshandlingar och dokumenthantering i förvaltningsskedet
Erfarenhet från kontakt med entreprenörer, konsulter och driftorganisationer.
Kunskap om byggnadsinformationsmodeller och hur de används i förvaltning
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Kännedom om Ritningsstandarder (t.ex. ISO, AMA)
Erfarenhet av projektering, projektledning, Installationssamordning, kvalitetsuppföljning och besiktningar
Kunskaper om lagar, bestämmelser, standarder inom bygg, el, VVS, styr- och övervakning, energi, hiss och brand etc.
Önskade personliga egenskaper:
Noggrann och strukturerad
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Lösningsorienterad och flexibel
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden.
