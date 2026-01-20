Vi söker restaurangmedarbetare till Tages!
2026-01-20
Vi på Tages söker nu en engagerad och flexibel restaurangmedarbetare som vill bli en del av vårt team!
Tjänsten är på 80 %, med arbetstider fördelade på dagtid, kvällstid och helger.
Arbetet är huvudsakligen förlagt till vårt grillkök, där du är en av de första personerna våra gäster möter. Du välkomnar gästen, tar beställningar och hanterar kassan, samtidigt som du är delaktig i att maten tillagas och serveras. Här står tempo, kundbemötande och samarbete i fokus.
Som medarbetare hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen. Du arbetar nära både kollegor och kunder och ser till att bra mat alltid går ut - snabbt, korrekt och med hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Har ett gott kundbemötande och gillar att ge service
Är flexibel, ansvarstagande och kan arbeta i högt tempo
Trivs i kök och gärna har erfarenhet av grill eller snabbmatskök
Förstår vikten av samarbete och kvalitet, även när det är stressigt
Vi erbjuder:
En 80 % tjänst
Varierande och tempofyllt arbete
Möjlighet att utvecklas inom restaurang & service
Ett arbetsklimat där engagemang och kvalitet uppskattas
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till erika@edenbos.se
Välkommen till Tages! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: erika@edenbos.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tages Konditori & Kök AB
Frösövägen 32
832 43 FRÖSÖN
