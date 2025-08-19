Vi söker restaurangmedarbetare till Mr Wok
Mr Wok söker nu en medarbetare till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Ta emot och betjäna gäster i kassan.
Förbereda och tillaga mat i friteringsstationen.
Hålla restaurangen ren och fin genom städning.
Delta i köksarbetet, inklusive tillverkning av sushi.
Krav/meriterande:
Erfarenhet av att göra sushi är meriterande.
Vi ger intern utbildning i både sushi och friteringsarbete.
Serviceinriktad, noggrann och stresstålig.
Positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i restaurangbranschen.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: mrwok168@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Wok Piteå AB
(org.nr 559167-8106), http://www.mrwok.se
941 32 PITEÅ Kontakt
SUPING XIA mrwok168@gmail.com 0768332754 Jobbnummer
9466224