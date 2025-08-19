Vi söker restaurangmedarbetare till Mr Wok

Mr Wok Piteå AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå
2025-08-19


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mr Wok Piteå AB i Piteå

Vi söker restaurangmedarbetare till Mr Wok
Mr Wok söker nu en medarbetare till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-08-19

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och betjäna gäster i kassan.

Förbereda och tillaga mat i friteringsstationen.

Hålla restaurangen ren och fin genom städning.

Delta i köksarbetet, inklusive tillverkning av sushi.
Krav/meriterande:
Erfarenhet av att göra sushi är meriterande.

Vi ger intern utbildning i både sushi och friteringsarbete.

Serviceinriktad, noggrann och stresstålig.

Positiv inställning och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i restaurangbranschen.
Välkommen med din ansökan!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: mrwok168@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Wok Piteå AB (org.nr 559167-8106), http://www.mrwok.se
Sundsgatan 32 (visa karta)
941 32  PITEÅ

Kontakt
SUPING XIA
mrwok168@gmail.com
0768332754

Jobbnummer
9466224

Prenumerera på jobb från Mr Wok Piteå AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mr Wok Piteå AB: