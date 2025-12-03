Vi söker restaurangchef med fokus på service och ledarskap
Orbaden Spa & Resort AB / Kockjobb / Bollnäs Visa alla kockjobb i Bollnäs
2025-12-03
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orbaden Spa & Resort AB i Bollnäs
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Orbaden Spa & Resort ligger vackert placerad vid Ljusnans strand mellan Bollnäs och Järvsö.
Hotellet har 150 bäddar och plats för ca 250 gäster i matsalarna.
2016 byggdes anläggningen ut med 9 st sviter, designade av bland annat Peter Stormare & Carolina Klüft.
Vi fokuserar mycket på hållbarhet och odlar sedan många år själva en del av de grönsaker som vi använder i restaurangen
Anläggningens gäster är en mix av lokalbefolkning, weekendgäster från Mälardalen och turister från Europa.
Vi söker nu en ny ledare till vår restaurang. Du kommer arbeta med att säkerställa bemanningen i restaurangen och en fantastisk service till våra gäster. Du arbetar även med de andra avdelningscheferna i ledningsgruppen för att samarbetet mellan avdelningarna ska fungera och att vi hela tiden utvecklas som anläggning.
Övriga arbetsuppgifter innefattar planering, inköp, vinlistor, barutbud samt koordinering med köksmästare vid stora bokningar och menybyten. Det finns redan en stor kunskap i den befintliga personalen inom dessa arbetsuppgifter så här finns möjlighet att diskutera vilka delar du vill arbeta med.
Vi vill gärna tillsätta denna tjänst i mitten av januari eller som senast i början av mars. Men vi är öppna för andra lösningar eller en start på deltid om uppsägningstider eller andra omständigheter finnas att beakta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Kristian@orbaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orbaden Spa & Resort AB
(org.nr 556712-8391), http://orbaden.se
Gamla Orbadenvägen 86 (visa karta
)
821 67 VALLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Kristian Nebes Kristian@orbaden.se 278-621500 Jobbnummer
9625973