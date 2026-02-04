Vi söker Restaurangbiträde till populär sushi-restaurang i Sollentuna!
Älskar du sushi och vill arbeta i en snabb, rolig och kreativ miljö? Då kan detta vara jobbet för dig! Vår välkända sushi-restaurang i Sollentuna söker nu ett engagerat restaurangbiträde med erfarenhet av sushi.
Som restaurangbiträde hos oss blir du en viktig del av vårt team och hjälper till med allt från förberedelser och tillagning av sushi till servering och kundbemötande. Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo, glada kollegor och möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Förbereda och tillaga sushi enligt våra höga kvalitetsstandarder
• Hjälpa till med servering och kundbemötande
• Hålla ordning och renlighet i restaurangen
• Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta på sushi- eller asiatisk restaurang
• Är noggrann, serviceinriktad och trivs i ett högt tempo
• Har god samarbetsförmåga och energi att bidra till teamet
• Är flexibel och villig att arbeta varierade arbetstider, inklusive kvällar och helger
Vi erbjuder:
• En trygg arbetsplats med härlig teamkänsla
• Möjlighet att utvecklas och lära dig mer inom sushi och restaurangbranschen
Intresserad?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev och berätta varför just du vill bli en del av vårt team. Vi ser fram emot att höra från dig!
Mvh
Teamet på Chikara Sushi

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info.chikarasushi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Chikara sushi AB
(org.nr 559191-6274)
Sollentunavägen 183
191 48 SOLLENTUNA

Kontakt
Jadamba Saindaa
info.chikarasushi@gmail.com

Jobbnummer
9724125