Vi söker Resedesigner till Escape Travel Sweden AB
2025-12-15
Escape Travel Sweden AB ingår i den privatägda Escape Travel Group, Skandinaviens största researrangör med reguljärflyg. Systerbolagen finns i Sverige och Norge samt inkluderar flera välkända varumärken. Researrangörerna samsas med Ticket resebyråer, BRA flyg och Dyreparken i Kristiansand, som alla ingår i Per G. Braathens investeringsbolag Braganza.
Vi är specialister på egendesignade paketresor av högsta klass. Vår verksamhet vänder sig till både privatpersoner och företag, med resor inom vandring, cykling, flodkryssningar och temaresor, samt skräddarsydda konferenser och träningsläger.
Läs gärna mer om oss: escapetravel.se
Är du en passionerad globetrotter med känsla för detaljer? Som Resedesigner hos Escape Travel Sweden AB får du skapa magiska upplevelser, utforska världen och förvandla drömmar till verklighet. Förverkliga din kärlek för resor och upptäck platser på ett sätt som bara du kan. Bli en del av äventyret idag!
Som Resedesigner kommer du att hantera kundtjänst via mail och telefon, underhålla destinationsmanualer, boka hotell och arrangemang, skriva inspirerande reseprogram samt prissätta och analysera konkurrenter. Du bygger relationer med leverantörer och guider, förhandlar avtal och stöttar marknadskampanjer. Dessutom utvecklar du nya resmål och säkerställer att resorna säljer enligt plan. Jourarbete ingår regelbundet.
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom resedesign och kundservice. Du har erfarenhet av att hantera kundtjänst via både mail och telefon, och är skicklig på att underhålla destinationsmanualer med korrekt information. Du har dokumenterad erfarenhet av att boka hos leverantörer, hotell och arrangemang samt att hålla interna deadlines. Din förmåga att skriva program och för hemsida, liksom att kalkylera och prissätta resor är grundläggande för rollen. Utbildning inom turism eller motsvarande erfarenhet är ett krav.
Det är meriterande om du har en passion för aktiva resor, då primärt cykel och djupa kunskaper om vandringsdestinationer. Tidigare erfarenhet av att utveckla och producera nya resmål samt en vana av konkurrensanalys, ger dig en fördel. Erfarenhet av förhandlingar med leverantörer och att vara delaktig i nyhetsbrev och marknadskampanjer är också värdefullt.
Som person är du serviceinriktad, effektiv och har ett starkt eget driv. Du trivs med att ta ett stort eget ansvar och att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat. Din kreativitet och ditt öga för detaljer kan göra skillnad i teamet.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Escape Travel Sweden AB.
Tjänsten är placerad I Göteborg, men först efter uppstart/onboarding 3-6 månader som sker hos oss på vårt huvudkontor i Sandared.
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Jessica Jönsson tel 0707-27 90 99.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 2026-01-06.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
