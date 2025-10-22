Vi söker: Resande Elektriker med känsla för kvalitet och äventyr!
Konsultuppdrag genom Northern Skill
Plats: Sundsvall/Bollnäs/Gävle/ Dalarna Tjänst: Heltid / Projektanställning Start: Enligt överenskommelse
Om tjänsten:Är du elektriker med några års erfarenhet och redo att ta nästa steg i karriären? Vi söker dig som trivs med variation i vardagen, gillar att jobba på olika platser och är lösningsorienterad.
Som resande elektriker kommer du att arbeta på olika projekt inom industri, bygg eller service, beroende på din kompetens och våra uppdrag.
Arbetsuppgifter: Installation och underhåll av elinstallationer
Utgå från Bollnäs, med uppdrag i Sundsvall, Gävle och delar av Dalarna
Felsökning och reparationer
Dokumentation enligt gällande regler och rutiner
Samarbete med andra yrkesgrupper på plats
Resor och övernattningar kan förekomma frekvent
Vi söker dig som har: ECY-certifikat eller motsvarande
B-körkort (krav)
Liftkort
Några års erfarenhet som elektriker
God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
God samarbetsförmåga och ett självständigt arbetssätt
Flexibilitet och vilja att arbeta på resande fot
Vi erbjuder: Trygg anställning med kollektivavtal
Spännande uppdrag på varierande arbetsplatser
Möjlighet att växa inom företaget
Bra arbetsmiljö och stöttande kollegor
Ansökan:
Skicka din ansökan och CV. Urval sker löpande.
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder. Ersättning
