Vi söker resande elektriker för långt projekt till Stockholm
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Örebro Visa alla installationselektrikerjobb i Örebro
2025-12-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Örebro
, Vingåker
, Köping
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi söker flertalet elektriker som vill jobba med resande projekt till StockholmPubliceringsdatum2025-12-11Beskrivning av jobbet
Som elektriker får man ett varierande arbete och utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation, underhåll och felsökning. Projekten är nyproduktioner bostäder, kontor och industrier.
Arbetsuppgifterna kommer skilja sig på dem olika arbetsplatserna då projekten är i olika skeden. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med kunder och analysera samt dokumentera arbetet för att säkerställa kvalité och en trygg miljö. Du planerar din dag med informationen i respektive uppdrag.
Rotationsgång: 11/9
Jobbar två veckor och ledig en vecka
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Kabeldragning.
Montera kabelstege.
Installation av centraler .
Driftsättning.
Skarvning av 240kablarProfil
För att vara en attraktiv elektriker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.
Krav för att söka tjänsten:
Fullständig El-utbildning.
ECY eller likvärdigt el-certifikat godkänt/validerat utlåtande av installatörsföretagen.
Minst 2 års erfarenhet som elektriker.
Körkort B.
Meriterande:
Kurser och certifikat såsom liftkort, fallskydd, ESA etc.
Tidigare erfarenhet av arbete som entreprenadelektriker.
Tjänsten erbjuder
Som elektriker på eLinked arbetar du ihop med våra övriga elektriker och ledande montörer ute på projekten. Du går som uthyrd elektriker till dom projekten vi är med och samarbetar på. När projektet sedan är klart placerar vi om dig på något nytt likvärdigt projekt, eller efter nya önskemål om du vill testa något annat.Här ges möjligheten att få bredda sin kompetens och sitt kontaktnät inom branschen. Utöver det så erbjudes många härliga arbetskollegor i ett ungt och dynamiskt gäng, med många trevliga aktiviteter på firman.
Vi arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla våra elektriker genom att följa deras erfarenhet och utbilda inom kurser. Många av våra elektriker har startat som 1-3 års montörer och är idag Ledande montör på projekt, eller ledande montörer som idag är arbetsledare eller projektledare.
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & KurserSå ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Christian Duarte christian@elinked.se Jobbnummer
9639174