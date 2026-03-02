Vi söker Reptekniker/Arborister/Fönsterputsare
2026-03-02
CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest anlitade och expansiva Rope Access företag och utgår ifrån Göteborg!
Företaget har medlemskap i den internationella branschorganisationen SPRAT och är känd för sin expertis inom Svensk yrkesklättring, glasunderhåll och hantverkartjänster.
Är du redan utbildad reptekniker? Ansök direkt!
Är du erfaren arborist, fönsterputsare eller har god erfarenhet inom fritidsklättring och vill komma in i Rope Access branschen - Ansök idag!
Vi har egen träningsställning och behörighet att utbilda reptekniker Level 1-3 inom SPRAT.
Vi söker dig som:
Vill utvecklas och prestera inom Rope Access
Tar ansvar och levererar arbete med hög kvalitet
Är noggrann, lösningsorienterad och säkerhetsmedveten
Är trygg på höjd och arbetar metodiskt i utsatta miljöer
Bidrar till teamets prestation genom professionalism och rätt attityd
Trivs med fysiskt arbete i varierande miljöer
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige, men är mestadels i Göteborg med omnejd.
ANSÖK IDAG på info@cgsnordic.se
Tjänst: Heltid eller säsong.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb@cgsnordic.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare CGS Nordic AB
(org.nr 559090-2762)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9772777