Vi söker Reptekniker/Arborister/Fönsterputsare

CGS Nordic AB / Servicepersonaljobb / Partille
2025-10-23


Visa alla servicepersonaljobb i Partille, Göteborg, Lerum, Mölndal, Härryda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos CGS Nordic AB i Partille, Göteborg eller i hela Sverige

CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest expansiva Rope Access företag och utgår ifrån Göteborg!
Företaget har medlemskap i den internationella branschorganisationen SPRAT och är känd för sin expertis inom glasunderhåll.
Är du redan utbildad Reptekniker, utbildad Arborist, Fönsterputsare eller har erfarenhet inom fritidsklättring och vill komma in i Rope Access branschen - Ansök idag! Vi har egen träningsställning och har tillstånd att utbilda inom SPRAT-repteknik.
Vi söker dig/er som vill utvecklas inom Rope access, är positivt inställd, ansvarsfull, händig, utför ett bra och noggrant arbete, öppen att utvecklas, fungerar bra i team och trivs att arbeta utomhus, på höjd och i varierande miljöer.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige, men är mestadels i Göteborg med omnejd.
ANSÖK IDAG på info@cgsnordic.se
Tjänst: Heltid eller säsong.
Krav: Flytande tal och skrift i Svenska eller/och Engelska. B-körkort.
Vårt huvudkontor med träningslokal finns i Partille/Göteborg.
Lycka till i din ansökan! #jobbjustnu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: julia@cgsnordic.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CGS Nordic AB (org.nr 559090-2762)
Järntrådsvägen 4 J (visa karta)
433 30  PARTILLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9571949

Prenumerera på jobb från CGS Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos CGS Nordic AB: