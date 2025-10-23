Vi söker Reptekniker/Arborister/Fönsterputsare
2025-10-23
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest expansiva Rope Access företag och utgår ifrån Göteborg!
Företaget har medlemskap i den internationella branschorganisationen SPRAT och är känd för sin expertis inom glasunderhåll.
Är du redan utbildad Reptekniker, utbildad Arborist, Fönsterputsare eller har erfarenhet inom fritidsklättring och vill komma in i Rope Access branschen - Ansök idag! Vi har egen träningsställning och har tillstånd att utbilda inom SPRAT-repteknik.
Vi söker dig/er som vill utvecklas inom Rope access, är positivt inställd, ansvarsfull, händig, utför ett bra och noggrant arbete, öppen att utvecklas, fungerar bra i team och trivs att arbeta utomhus, på höjd och i varierande miljöer.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige, men är mestadels i Göteborg med omnejd.
ANSÖK IDAG på info@cgsnordic.se
Tjänst: Heltid eller säsong.
Krav: Flytande tal och skrift i Svenska eller/och Engelska. B-körkort.
Vårt huvudkontor med träningslokal finns i Partille/Göteborg.
Lycka till i din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: julia@cgsnordic.se Arbetsgivarens referens
