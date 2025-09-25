Vi söker reparatörer till Stockholms Tunnelbana!
Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag - med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Connecting Stockholm tar över driften av Stockholms tunnelbana den 2 november 2025. Vårt uppdrag är lika tydligt som inspirerande - att tillsammans med våra medarbetare driva en trygg, punktlig och hållbar kollektivtrafik som varje dag förenklar livet för hundratusentals resenärer. Nu söker vi flera drivna reparatörer med intresse för teknik och känsla för detaljer som vill vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik i Stockholm.
Vi är ett nytt svenskt bolag med en stark lokal förankring, samtidigt som vi har samlad kompetens och erfarenhet från våra internationella ägare i ryggen. Hos oss kombineras nytänkande med djup branschkunskap. Vår företagskultur bygger på samarbete, engagemang och ett tydligt resultatfokus. Vi brinner för mobilitet, utveckling och tror starkt på kraften i mångfald, öppenhet och gemenskap. Tillsammans bygger vi ett lag där varje medarbetare är avgörande.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet som har en enorm samhällsnytta, där hållbarhet, säkerhet och service alltid står i fokus. Oavsett om du är ny i branschen eller en erfaren specialist vill vi att du ska känna att du gör skillnad, varje dag.
ArbetsuppgifterSom reparatör kommer du att arbeta med avhjälpande och förebyggande underhåll samt felsökning av fordonstypen C20. Arbetet rör digitalteknik, elektronik och i hög grad mekanik. Din huvudsakliga uppgift kommer vara att arbeta med dörrsystemen till tunnelbanevagnarna, men andra arbetsuppgifter kan också förekomma.
• Reparation, renovering och justering av komponenter relaterade till dörrsystemen på tunnelbanefordon
• Omfattande mekaniskt arbete med finjustering av mekaniska detaljer och komponenter
• Akuta underhållsarbeten samt underhåll baserat på tid- eller kilometerintervaller
• Felsökning av system efter kretsschema
• Visst arbete kan förekomma med svarvning av hjul samt rangering (förflyttning) av tåg inom depå
KvalifikationerFör att trivas i rollen som reparatör är du noggrann och sätter alltid säkerheten först. Du tar egna initiativ, gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter och är bekväm med ett stundtals högt tempo. Du fungerar bra både självständigt och i team.
• Minst gymnasieutbildning med teknisk inriktning, gärna med inslag av ellära
• Erfarenhet av mekanisk, elektrisk eller digitaltekniskt arbete
• God datavana för att kunna söka i dokumentation samt rapportera utfört underhåll
• God förståelse för teknisk svenska i tal och skrift. Instruktioner är på svenska och viss dokumentation kan förekomma på engelska
• Erfarenhet av tågteknik är meriterande
Oavsett om du är en rutinerad reparatör eller i början av din karriär är du välkommen att söka. Det vi värdesätter mest är din nyfikenhet, ditt driv och din talang. Ersättning
