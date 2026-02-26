Vi söker renhållningsarbetare med C-körkort
2026-02-26
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet vatten och återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Vill du ha ett viktigt jobb där du gör skillnad varje dag? Vi söker nu renhållningsarbetare med C-körkort som vill vara med och bidra till en hållbar stad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att köra renhållnings- och återvinningsfordon. Du arbetar med insamling av avfall och återvinningsmaterial.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* C-körkort
* Yrkeskompetensbevis/YKB
* Giltigt förarkort
* Erfarenhet av att köra tung lastbil
Det är meriterande om du har:
* Tidigare arbete inom renhållning eller liknande
* Truckkort, kranförarkort samt E-körkortsbehörighet
* God lokalkännedom
Du är en positiv och ansvarstagande person som trivs med ett fysiskt aktivt arbete. Du är flexibel och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift och du är van vid att använda digitala verktyg.
Du blir en viktig del av stadens ansikte utåt och möter både kunder och kollegor med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
