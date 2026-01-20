Vi söker reliningstekniker till Värends Miljö i Växjö!
2026-01-20
Har du erfarenhet inom VVS, bygg eller andra hantverksyrken och vill utvecklas inom ett innovativt framtidsyrke? Ta chansen att bli en del av ett engagerat team!
Som reliningstekniker arbetar du praktiskt med installation, service och underhåll med hög kvalitet och säkerhet. Värends Miljö är i stark tillväxt och denna expansion är ett perfekt tillfälle för dig som vill utvecklas i en praktisk och varierande roll.
Du kommer att arbeta med installation och uppgradering av avlopps- och dagvattensystem i team om två. Jobbet är förlagt till olika arbetsplatser i och omkring Växjö, vilket innebär variation och en miljö där du får använda ditt praktiska kunnande och ge bästa möjliga service till kund.
Arbetstiderna är förlagda till helgfri vardag 07.00-16.00. Tjänsten utgår hemifrån och du får tillgång till arbetsbil enligt gällande policy.
Arbetsuppgifterna kommer att inkludera:
• Utföra reliningsarbeten i avlopps- och dagvattensystem enligt givna instruktioner, ritningar och kvalitetskrav.
• Förbereda och kontrollera arbetsplatsen inför installation; inklusive rengöring, fräsning och spolning av ledningar.
• Säkerställa att arbetet dokumenteras korrekt, både tekniskt och administrativt.
• Hantera, montera och installera foder i befintliga ledningar.
• Medverka vid projektmöten och kvalitetssäkring av utförda arbeten.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är pålitlig, innovativ och har lätt att samarbeta. Kommunicerar fritt på svenska, bygger relationer och trivs med att ta ansvar.
• Utbildning eller erfarenhet inom VVS, bygg, anläggning eller andra hantverksyrken är alla meriterande. Vi värdesätter förståelse för det befintliga ledningssystemet i en fastighet och kompetens för att utföra enklare installationer.
• Erfarenhet och förmåga att arbeta med maskiner, verktyg och teknisk utrustning.
• Grundläggande datakunskaper. Meriterande vid kunskaper i ritningsläsning och mätteknik.
• Kännedom om gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
• B-körkort är ett krav. Meriterande om behörighet BE alt. C1.
Välkommen med din ansökan, tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag!
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.studentconsulting.com
För detta jobb krävs körkort.
vaxjo@studentconsulting.com
9694285