Vi söker rektor inom förskola i Partille kommun - Är du vår nya rektor?
2026-04-13
Är du redo för ett viktigt och roligt rektorsuppdrag i Partille kommun? Vi söker dig som har ett kommunikativt och tillitsfullt ledarskap. Tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi i riktning mot fullföljda studier där leken och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i utbildningen.
Hos oss finns ett genuint och fint kollegialt sammanhang. Som rektor i Partille ingår du i förskolans verksamhetsledning tillsammans med övriga rektorer inom kommunens förskoleverksamhet. Vi arbetar gemensamt för att utveckla våra förskolor och lär tillsammans genom professionellt kollegialt lärande. I utbildningsförvaltningen är det nära till beslut och vi har god dialog om hur förskoleverksamheten ska drivas framåt.
I uppdraget som rektor ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du har personal-, arbetsmiljö-, kvalitet- och budgetansvar för tre av våra mindre förskolor: Finngösa förskola, Ugglums förskola och Stora Terrassens förskola.
Förskolorna omfattar tillsammans 7 avdelningar och i området bedrivs inspirerande utvecklingsarbete som du kommer få möjlighet att arbeta vidare med.Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Vi tror att du som söker denna tjänst är en ledare som arbetar för att både barn och medarbetare ska känna delaktighet, vilja utvecklas och växa.
Uppdraget passar dig som har förskollärarexamen eller annan högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta inom pedagogisk verksamhet och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning med personalansvar inom förskola/skola. Du är väl insatt i såväl det statliga som det kommunala uppdraget och har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Du har pedagogisk insikt genom såväl utbildning som erfarenhet. Vi vill också att du har adekvat digital förmåga utifrån tjänsten som rektor.
Som person har du god samarbetsförmåga och lyssnar in din omgivning, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi värdesätter att du är en relationell ledare med sinne för struktur som har förmåga att prioritera, planera och organisera utifrån verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
I områdena Sävedalen och Björndammen hittar du våra tre förskolor Finngösa, Ugglum och Stora Terrassen. Pedagogerna arbetar aktivt med att lyssna in barnens erfarenheter, tankar, idéer och utifrån detta bedrivs undervisning där förskolans mål är i fokus för att utmana och utveckla barnen vidare.
Bra att veta
Vid chefsrekryteringar tillämpar Partille kommun arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll.
Jobba i Partille
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272)
Gamla Kronvägen 34
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
Partille Kontakt
Sofie Särmalm, Sveriges skolledare - för fackliga frågor sofie.särmalm@partille.se 031-7921801
9851748