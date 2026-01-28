Vi söker rekryteringskonsult till Nexify-teamet!
2026-01-28
Vi söker dig som har erfarenhet av direktrekrytering och kundrelationer och som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du har god förståelse för kompetensförsörjning inom industri och logistik och tycker om att arbeta både med människor och företag.
Som rekryteringskonsult med fokus på direktrekrytering ansvarar du för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till search, intervjuer, referenstagning och tillsättning. Du arbetar nära kunder för att förstå deras verksamhet och säkerställa rätt matchning på lång sikt.
Du bygger starka relationer med både kandidater och kunder och levererar rekryteringar med hög kvalitet och precision.
Vill du arbeta i en roll med fokus på direktrekrytering, kundansvar och långsiktiga matchningar? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Publiceringsdatum
2026-01-28

Om tjänsten
Som rekryteringskonsult hos oss arbetar du med fokus på direktrekrytering och ansvarar för hela rekryteringsprocessen inom industri och logistik. Du säkerställer att rätt kompetens matchas med rätt arbetsgivare och att våra kunder får hög kvalitet i varje tillsättning. Du rapporterar direkt till Regional Director.
I rollen har du ansvar för behovsanalys, kravprofil, search, intervjuer, urval, referenstagning och tillsättning. Du har löpande kontakt med både kandidater och kunder och arbetar nära våra interna team för att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Du trivs i en dynamisk miljö där tempot är högt och där du får kombinera relationsbyggande, affärsmässighet och struktur i ditt arbete.
Arbetsuppgifter
Ansvara för hela direktrekryteringsprocessen - från behovsanalys till tillsättning
Genomföra kravprofilsarbete i nära dialog med kund
Searcha, attrahera och kontakta relevanta kandidater
Intervjua, utvärdera och kvalitetssäkra kandidater
Genomföra referenstagning och tester vid behov
Presentera kandidater för kund och stötta i beslutsprocessen
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kunder och kandidater
Arbeta aktivt med uppföljning efter genomförd rekrytering
Bidra till affärsutveckling inom rekrytering
Om dig Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt. Du trivs i en miljö där tempot är högt och där relationer står i centrum. Du arbetar strukturerat, har stark drivkraft och är mån om att skapa goda resultat. Du är en trygg representant för företaget och tar ansvar för både din egen och kundens framgång.
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person som gillar att ta initiativ, skapa affärsnytta och bygga förtroende.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med direktrekrytering, gärna inom industri, logistik eller närliggande områden
Vana att driva hela rekryteringsprocesser självständigt från start till mål
God erfarenhet av search och headhunting via olika kanaler
Förmåga att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Erfarenhet av kompetensbaserad intervjuteknik är meriterande
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
Affärsmässig och resultatorienterad med fokus på kvalitet
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska, engelska är meriterande
God datorvana och erfarenhet av rekryteringssystem
Arbetstid
Dagtid måndag-fredag
Omfattning
HeltidErsättning
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön med fast grundlön. Du får dessutom tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension samt de verktyg och resurser du behöver för att lyckas i rollen.
Som en del av Nexify får du arbeta i en kultur som präglas av engagemang, utveckling och stark laganda.
Start
Mars, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Övrig information
Placering kan ske på något av våra kontor beroende på din bostadsort och verksamhetens behov. Resor inom regionen kan förekomma.
Vi erbjuder
En utvecklande och affärsdriven arbetsmiljö.
Möjlighet till hybridarbete
Ett engagerat och stöttande team.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
