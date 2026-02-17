Vi söker rekryteringsassistent på deltid till NearYou Göteborg
2026-02-17
NearYou Göteborg består av ett engagerat team om sex heltidsanställda medarbetare, och vi söker nu en student som vill arbeta extra och stötta oss på deltid.
Vi arbetar med rekrytering och bemanning av lagermedarbetare, produktionspersonal, tjänstemän med mera i Göteborg med omnejd. Hos oss blir du en del av ett team där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus.
Tjänstebeskrivning
I rollen som rekryteringsassistent kommer du att arbeta cirka 1-2 dagar i veckan, med möjlighet till mer arbete under sommaren och vid behov. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med teamet och vara delaktig i hela rekryteringsprocessen.
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att vara:
• Annonsskrivning
• Urval och telefonintervjuer
• Intervjuer
• Referenstagning
Utöver detta kommer du att bidra till att bygga och underhålla vår kandidatbank samt matcha rätt profiler mot våra kunders behov. Arbetet kan även innefatta rekryteringsadministration, tidattestering samt bokning av bemanningskonsulter. Rollen är varierande och vi ser att du är flexibel och villig att stötta där behov uppstår.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar personalvetenskap, arbetsvetenskap eller liknande utbildning, och som helst har minst två år kvar av dina studier.
Du är en lyhörd, målinriktad och initiativtagande person som trivs med att arbeta med människor och skapa goda relationer. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för rekryterings- och bemanningsbranschen och ser en framtid inom området.
Tidigare erfarenhet av servicearbete är meriterande, då rollen ställer krav på god kommunikation, struktur och ett professionellt bemötande.
Det är meriterande om du har B-körkort.
Låter detta intressant?
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du välkommen att kontakta Olivia på 073-3434255 eller olivia.king@nearyou.se
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
