Vi Söker Regionchef New Yorker - Stockholm
2026-02-08
NEW YORKER söker en ny regionchef att vara för ansvarig för 8 butiker (Kista, Skärholmen , Solna, Haninge, Täby, Nacka Forum, Valbo Gävle, Birsta)
Du som är intresserad av denna tjänst har flera års butikserfarenhet inom försäljning, budget- och personalplanering och du trivs som bäst i en omväxlande och fartfylld vardag.
Huvudsakligen blir dina arbetsområden
Leda butikerna i överenskommen region, enligt New Yorkers koncept
Ansvar för försäljning, omsättning och inventering
Ansvar för rekrytering, anställning och personalplanering
Uppföljning av företagsekonomiska nyckeltal
Planering och optimering av kostnader och försäljningsaktiviteter
Leda, coacha och motivera teamet, i ditt fall framförallt butikschefer.
Upplärning och kontinuerlig utveckling av underställda chefer och medarbetare
Omvärldsbevakning och marknadsföringsaktiviteter
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker
Planera och genomföra nyöppningar tillsammans med försäljningschef och teamet
Kontinuerliga resor och besök till butikerna i din region
Du arbetar 2 helger i månaden samt klämdagar vid röda dagar, alla lördagar december
Minst 4 års erfarenhet av personalledning inom retail
Erfarenhet av säljledning, ekonomiskt ansvar, personaladministration och försäljningsadministration
Gymnasieutbildning samt gärna högre utbildning inom arbetsledning, ekonomi och/eller handel och mode
Affärsmässig med fokus på kostnader och lönsamhet
Strukturerad, organiserad och tänker gärna strategiskt och långsiktigt
Teamorienterad och coachar dina medarbetare
Kommunikativ, tydlig och lyhörd
Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från modebranschen
Engagerad och teamorienterad
Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska
Goda kunskaper i Microsoft Office, främst Excel samt gärna erfarenhet av Cognos eller annat program för att följa upp omsättning och nyckeltal
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Heltid B-körkort krävs.
Upplysningar lämnas av: I denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment. Du är välkommen att kontakta vår rekryteringspartner Olle Mikkelsen/ Senior Executive Recruiter, olle.mikkelsen@retailrecruitment.se
/ 0703 - 37 44 05.
Med över 1.100 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 16.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 40 år. Bli en del av vårt team! Så ansöker du
