Vi söker radiologer som vill jobba som hyrläkare inom mammografi
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kletor Sverige AB i Malmö
, Lund
, Kristianstad
, Tranås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en radiolog med erfarenhet inom mammografi och vill ha större flexibilitet i ditt arbetsliv?
Dignus Medical söker nu radiologer som vill arbeta som hyrläkare inom mammografi på olika platser i Sverige. Vi erbjuder spännande uppdrag anpassade efter dina behov, med fokus på att du ska kunna kombinera ditt arbete med dina personliga prioriteringar.
Varför jobba som hyrläkare?
Som hyrläkare hos Dignus Medical får du möjlighet att välja uppdrag som passar din livssituation, med fokus på det du trivs bäst med. Våra uppdrag inom mammografi finns spridda över Sverige, både på offentliga och privata kliniker. Oavsett om du vill arbeta på en mindre klinik eller på en större enhet, kan vi hitta uppdrag som matchar dina preferenser. Alla våra uppdrag inom mammografi är fria från jourtjänstgöring, vilket ger dig en bättre balans mellan arbete och fritid.
Uppdrag
Vi har uppdrag inom mammografi i flera regioner runtom i Sverige, och vi anpassar oss efter dina önskemål och kompetens. För att ge dig den bästa informationen om de specifika uppdragen, föredrar vi att ta ett personligt samtal där vi kan diskutera vilka alternativ som passar dig bäst. Tack vare vår tillgång till alla uppdrag som omfattas av det Nationella Avtalet kan vi erbjuda ett brett urval möjligheter över hela landet.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din roll som radiolog och har erfarenhet inom mammografi. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer, samtidigt som du är noggrann och kvalitetsmedveten. Eftersom du kommer att arbeta i team med olika vårdprofessioner är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett starkt patientfokus.
Varför välja Dignus Medical?
Hos oss får du tillgång till ett brett utbud av uppdrag som kan skräddarsys efter dina behov. Vi har lång erfarenhet av att matcha hyrläkare med rätt arbetsplatser och ser till att både du och vår kund är nöjda. Genom hela processen finns vi tillgängliga för att säkerställa att dina förväntningar möts och att du känner dig trygg och uppskattad i ditt arbete.
Kontakta oss
Är du intresserad av att arbeta som hyrläkare inom mammografi? Tveka inte att höra av dig till oss för mer information om våra aktuella uppdrag och villkor. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!
Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Filip Sievert filip@dignusmedical.se Jobbnummer
9576096