Vi söker psykologer och psykoterapeuter med egen mottagning!
Sveapsykologerna AB / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-07-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveapsykologerna AB i Göteborg
, Jönköping
, Linköping
, Malmö
, Örebro
eller i hela Sverige
Är du legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut och har en egen mottagning?
Vi söker nu samarbetspartners i:
📍 Stockholm
📍 Göteborg
📍 Malmö
📍 Uppsala
📍 Västerås
📍 Örebro
📍 Linköping
📍 Helsingborg
📍 Jönköping
📍 Norrköping
Vi söker terapeuter med olika inriktningar som kan ta emot exempelvis:
• Vuxna
• Barn och ungdomar
• Par
• Familjer
Vi välkomnar kompetens inom bland annat KBT, PDT, ACT, DBT, schematerapi, EMDR, EFT och andra evidensbaserade behandlingsmetoder.
Hos oss får du möjlighet att ta emot klienter inom ett brett spektrum av problemområden, såsom ångest, depression, stress, trauma, relationer, ADHD, autism, OCD, sorg, kris och mycket mer.
Är du intresserad av ett samarbete eller vill veta mer? Skicka gärna ett meddelande eller mejla oss – vi berättar gärna mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: david@sveapsykologerna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samarbete - terapi". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveapsykologerna AB
(org.nr 559005-2154) Arbetsplats
Sveapsykologerna Kontakt
Leg. psykolog & leg. psykoterapeut
David Waskuri david@sveapsykologerna.se +46722967311 Jobbnummer
10013550